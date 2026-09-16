Sentencian a exagente de Texas por intentar abusar de una menor ficticia

Un hombre de Laredo, Texas, identificado como Christian Estrada, de 40 años, fue sentenciado a 120 meses de prisión federal tras declararse culpable de intentar persuadir a alguien que creía era una niña de 12 años para participar en actividades sexuales. La condena fue dictada por la jueza de distrito estadounidense Marina García Marmolejo, quien subrayó lo preocupante que resulta que una persona en una posición de respeto haya cometido este delito.

Además de la pena de cárcel, Estrada deberá permanecer en libertad condicional supervisada de por vida, cumplir con restricciones de acceso a menores e internet y registrarse como delincuente sexual.

Entre abril y diciembre de 2025, fuerzas del orden llevaron a cabo una operación encubierta en la que Estrada participó utilizando el alias “dopehound” en plataformas como Reddit, Snapchat y Telegram. Durante las conversaciones, manifestó interés sexual en una niña ficticia de 12 años, solicitó imágenes explícitas y habló de concertar encuentros sexuales.

En noviembre de 2025, pidió comunicarse directamente con la supuesta menor y proporcionó su cuenta de Snapchat. Posteriormente, inició conversaciones con una cuenta encubierta que creía pertenecía a la niña, reiterando sus solicitudes de material sexual.

Las autoridades obtuvieron registros de Reddit Inc. que ayudaron a identificarlo como consumidor de drogas. En ese momento, Estrada era agente juramentado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, lo que agravó la preocupación de las autoridades.

Tras ejecutar una orden de registro federal en su residencia, Estrada confirmó durante el interrogatorio que la cuenta de Telegram “dopehound” le pertenecía.

Proteger a los menores de las depravadas artimañas de los depredadores sexuales en línea es una prioridad absoluta para el Distrito Sur de Texas”, declaró el fiscal federal Aaron F. Reitz.

Si alguien utiliza internet para abusar de niños, esta oficina pondrá su mundo patas arriba. Perseguiré a estos depredadores en línea hasta los confines de internet para proteger a nuestros niños y mantenerlos alejados de los pervertidos”

Estrada permanecerá bajo custodia a la espera de ser trasladado a un centro penitenciario federal. La investigación fue realizada por el FBI con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas, mientras que los fiscales federales adjuntos Devin Walker y Avery Benitez están a cargo del caso.