Marco Rubio redefine relación de EU con Europa: “No queremos vasallos, sino socios”

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la administración de Donald Trump no busca someter a sus aliados de Europa, sino construir una nueva forma de cooperación.

No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo de Estados Unidos", afirmó Rubio con contundencia durante su gira oficial por Eslovaquia y Hungría.

Estas palabras llegan tras la tensión generada apenas 24 horas antes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde el tono del secretario había sido interpretado por algunos líderes europeos como una exigencia de alineación total y sin condiciones.

Marco Rubio durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich AFP

Un cambio de tono tras la tensión en Múnich

El sábado instó a los países europeos a alinearse con la visión del presidente Trump sobre el orden mundial. Esa postura generó una inmediata sensación de nerviosismo entre los diplomáticos del bloque; sin embargo, este domingo Rubio optó por una retórica mucho más conciliadora.

Queremos ser su socio. Queremos trabajar con Europa. Queremos trabajar con nuestros aliados", aseguró ante la prensa.

El objetivo de Rubio es lo que él denomina una ‘alianza revitalizada’, donde Europa no sea un seguidor pasivo, sino una fuerza capaz que actúe en sintonía con Washington, pero manteniendo su propia estructura de poder.

La respuesta de Bruselas: ¿Decadencia o soberanía?

Las declaraciones de Rubio no ocurrieron en el vacío. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, no tardó en reaccionar. Aunque celebró que Rubio suavizara su discurso en comparación con lo dicho el día anterior, Kallas defendió con orgullo la identidad del bloque europeo.

La diplomática rechazó las críticas que tachan a Europa de decadente o woke. Para ella, el bloque sigue siendo una civilización robusta que ha aportado mucho al mundo, y recordó que la región no está bajo una amenaza existencial por la migración, como ha sugerido el mandatario estadounidense en diversas ocasiones.

La Unión Europea rechaza las críticas de la administración Trump Canva

El eje Bratislava-Budapest: El nuevo aliado de Trump

La elección de Rubio de visitar Eslovaquia y Hungría subraya una preferencia estratégica: Washington está priorizando a los países con gobiernos soberanistas y nacionalistas. En Bratislava, Rubio se reunió con el primer ministro Robert Fico, quien comparte la ideología de Donald Trump.

A pesar de las filtraciones de medios como Politico, que mencionaban supuestas dudas de Fico sobre la administración estadounidense, el encuentro sirvió para desmentir cualquier fricción.

El tema central fue, inevitablemente, la guerra en Ucrania. Fico, cuyo país colinda con la zona de conflicto, elogió el enfoque de Trump para detener el derramamiento de sangre, aunque reconoció que la paz no llegará "en un futuro próximo". Rubio, por su parte, agradeció la apertura de Fico y reiteró que EU busca facilitar el fin de una guerra "muy sangrienta y costosa".

La gira continuará este lunes en Budapest, donde Rubio se encontrará con Viktor Orbán, el líder europeo más cercano a Trump. La relación entre ambos es tan estrecha que Orbán ya planea viajar a Washington la próxima semana para la inauguración de la Junta de Paz de Trump.

Un factor determinante en esta alianza es la ‘diplomacia de la energía’. Tanto Eslovaquia como Hungría son países sin litoral que siguen dependiendo del gas y petróleo rusos para su supervivencia económica. Mientras la Unión Europea presiona para cortar estos lazos, Trump ha otorgado exenciones a Hungría para que siga importando combustibles de Rusia.

Este ‘pulso’ energético le da a Estados Unidos una oportunidad estratégica para estrechar vínculos con estos países, ofreciendo un pragmatismo que Bruselas, con sus sanciones, a veces no puede igualar.

Marco Rubio está de gira por Eslovquia y Hungría Canva

Con información de AFP.