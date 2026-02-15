Larry, el gato político de Reino Unido, celebra 15 años en Downing Street

El felino más famoso del Reino Unido celebra este domingo 15 años en el número 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico en Londres. Larry, considerado un “funcionario permanente”, ha sobrevivido políticamente a seis jefes de Gobierno y se ha convertido en un símbolo no oficial del poder en el Reino Unido.

Su permanencia en el corazón del poder británico representa una longevidad institucional poco común frente a la rotación de líderes tras el Brexit, la pandemia y recientes cambios de gobierno.

Larry llegó al 10 Downing Street el 15 de febrero de 2011 procedente del refugio Battersea Dogs & Cats Home. Su misión formal: controlar la población de roedores en la residencia oficial del primer ministro.

En el sitio oficial de Downing Street es presentado como “Chief Mouser to the Cabinet Office” (jefe cazador de ratones). Entre sus funciones simbólicas figuran recibir invitados, supervisar la seguridad y “probar” el mobiliario antiguo para siestas estratégicas.

Aunque Downing Street no ha confirmado su edad exacta, diversas estimaciones sugieren que podría tener hasta 19 años, lo que equivaldría a más de 90 años en términos humanos.

Una década de turbulencias políticas

Desde su llegada en 2011, Larry ha convivido con seis primeros ministros británicos. Fue recibido por David Cameron, quien dejó el cargo tras el referéndum del Brexit en 2016.

Posteriormente presenció la salida de Theresa May en 2019, en medio de las negociaciones de salida de la Unión Europea. También fue testigo del escándalo conocido como Partygate que afectó al gobierno de Boris Johnson.

En 2022 conoció a Liz Truss, cuyo mandato duró apenas 49 días, y convivió después con Rishi Sunak y su labrador Nova.

En julio de 2024 presenció la alternancia política con la llegada del laborista Keir Starmer al poder, consolidándose como el único residente constante del inmueble.

Larry, fenómeno mediático y figura global

El gato cuenta con una cuenta humorística en la red social X (antes Twitter) con más de 877 mil seguidores, donde publica mensajes satíricos sobre política británica y clima, incluyendo críticas recurrentes al líder de Reform UK, Nigel Farage.

Su popularidad motivó la publicación del libro The Larry Diaries en octubre de 2011, centrado en sus primeros 100 días en Downing Street.

Larry también suele captar la atención durante visitas oficiales. En diciembre estuvo presente durante la llegada del presidente ucraniano Volodímir Zelenski. En enero protagonizó un incidente al interponerse en la alfombra roja durante la visita del dirigente polaco Karol Nawrocki.Con otros gatos en Downing Street

Aunque es el felino institucional por excelencia, Larry comparte residencia con los gatos de la familia Starmer, JoJo y Prince. En septiembre de 2024, BBC informó que Starmer anunció la llegada de Prince, un gato siberiano, tras negociaciones familiares.

A diferencia de las mascotas privadas de los primeros ministros, Larry es considerado funcionario permanente, por lo que su permanencia no depende de cambios políticos.

La figura de Larry trasciende lo anecdótico. Representa continuidad en una etapa marcada por el Brexit, crisis internas y cambios de liderazgo. Su permanencia aporta una narrativa de estabilidad institucional en el centro del poder británico.

