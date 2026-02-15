Irán “ve” posibles acuerdos sobre energía y aeronáutica con EU

Irán confirmó que aspira a un acuerdo nuclear con beneficios económicos para ambas partes en vísperas de la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos. Las conversaciones buscan evitar una nueva escalada militar y reencauzar una disputa que se prolonga desde hace décadas por el programa nuclear iraní.

El posicionamiento fue expresado por funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní y difundido por la agencia semioficial Fars News Agency, mientras que detalles diplomáticos adicionales fueron reportados por Reuters y declaraciones concedidas a la BBC.

El subdirector de diplomacia económica iraní, Hamid Ghanbari, sostuvo que para que un pacto sea sostenible es “esencial que Estados Unidos también se beneficie en áreas con altos y rápidos retornos económicos”.

Entre los sectores mencionados figuran petróleo y gas, campos energéticos conjuntos, inversiones mineras e incluso la compra de aviones. Según Teherán, el acuerdo nuclear de 2015 no garantizó beneficios económicos suficientes para Washington, lo que facilitó su posterior ruptura.

En 2018, el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del pacto nuclear alcanzado durante la administración de Barack Obama y restableció severas sanciones económicas contra Irán.

Negociaciones bilaterales en Ginebra

A diferencia de las negociaciones multilaterales que desembocaron en el acuerdo de 2015, el actual proceso se desarrolla de manera bilateral entre Washington y Teherán, con mediación de Omán.

Una delegación estadounidense integrada por Steve Witkoff y Jared Kushner tiene previsto reunirse con funcionarios iraníes en Ginebra, según confirmaron fuentes a Reuters. La nueva ronda ocurre en un contexto de tensión, con Estados Unidos desplegando un segundo portaaviones en la región ante la posibilidad de un fracaso diplomático.

El viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, afirmó que su país está dispuesto a transigir en aspectos técnicos del programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones, pero reiteró que Teherán no aceptará el enriquecimiento cero de uranio, línea roja histórica en las negociaciones.

Irán ha señalado que podría diluir parte de su uranio altamente enriquecido como gesto de flexibilidad. Sin embargo, Washington considera que el enriquecimiento dentro del territorio iraní representa un riesgo potencial de proliferación nuclear. Teherán sostiene que su programa tiene fines exclusivamente civiles.

Presión militar y económica en paralelo

El contexto diplomático está acompañado de presión militar. En junio, Estados Unidos se sumó a Israel en ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes, en un episodio que elevó el riesgo de confrontación directa.

En el plano económico, Washington busca reducir las exportaciones petroleras iraníes hacia China, destino de más del 80% del crudo iraní. Según información divulgada por Axios, en una reunión en la Casa Blanca, Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acordaron trabajar para limitar ese flujo comercial.

Una reducción significativa de ventas a China impactaría de forma directa los ingresos petroleros de Irán, elemento clave en la negociación.

La actual ronda diplomática combina incentivos económicos, presión militar y sanciones energéticas. El éxito o fracaso del diálogo en Ginebra tendrá implicaciones directas sobre la estabilidad regional y el mercado energético global.

Irán insiste en que está abierto al compromiso, pero condiciona cualquier avance al levantamiento verificable de sanciones. Washington, por su parte, exige garantías estrictas sobre el alcance del programa nuclear iraní.

