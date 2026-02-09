Múnich advierte: el fin de la 'Pax Americana' deja a Europa sin protección

La Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) advirtió este lunes 9 de febrero que Europa entró en una "prolongada era de confrontación" debido al desmantelamiento del orden mundial y a la retirada de Estados Unidos de su papel de garante de la seguridad continental.

De acuerdo con un informe preliminar presentado antes de la 62ª edición del evento, la guerra de Rusia en Ucrania, sumada a una "campaña híbrida en expansión", terminó por demoler los restos del orden de seguridad que prevaleció durante décadas.

Sin embargo, el factor más desestabilizador señalado por el informe es la retirada gradual de Estados Unidos de su papel como principal garante de la seguridad europea, destaca la agencia Europa Press.

Informe preliminar de la Conferencia de Seguridad de Múnich REUTERS

¿El fin del ‘paraguas’ estadounidense?

El informe subraya que la sensación de inseguridad en el continente ha escalado tras crisis diplomáticas recientes, como la de Groenlandia, que han evidenciado un giro en la política exterior de Washington.

Durante años, el ‘paraguas’ de seguridad estadounidense permitió que las naciones europeas priorizaran su integración económica y prosperidad por encima del desarrollo de capacidades militares propias (el llamado ‘poder duro’), "esa era ha terminado", sentencia el informe.

El desacople de EU dejó al descubierto las “persistentes carencias militares" de una Europa que aún no completa su evolución para ser un proveedor de seguridad autónomo. Ante este vacío, las naciones europeas se encuentran hoy divididas entre la "negación y la aceptación" de su nueva realidad frente a una administración norteamericana que prioriza intereses transaccionales.

La retirada de EU dejó en evidencia las carencias militares en Europa AFP

¿Qué es la 'Pax Americana' y por qué su erosión es peligrosa?

El término ‘Pax Americana’ (‘Paz Americana’) describe el periodo de relativa paz y estabilidad global tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, consolidándose tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Se basa en la hegemonía militar, económica y política de EU, que actuó como el ‘policía del mundo’ y garante de las instituciones internacionales.

En Europa, la ‘Pax Americana’ se materializó a través de la OTAN. Bajo este esquema, Estados Unidos ofrecía una garantía de defensa total -incluyendo el escudo nuclear- a cambio de lealtad política y estabilidad regional. Esto permitió que países como Alemania o Francia invirtieran masivamente en sus Estados de bienestar en lugar de en grandes ejércitos.

La erosión de este concepto en 2026 significa que, por primera vez en 80 años, Europa no puede dar por sentada la intervención de EU ante una agresión externa. La retirada de este ‘garante’ obliga al continente a un rearme acelerado que pone en riesgo su modelo de prosperidad social.

La Conferencia de Seguridad de Múnich es considerada el 'Davos de la Defensa' MSC

¿Qué es la Conferencia de Seguridad de Múnich?

Fundada en 1963, la Conferencia de Seguridad de Múnich (Munich Security Conference - MSC) es el foro independiente más importante del mundo en materia de política de seguridad y defensa. Se celebra anualmente en el hotel Bayerischer Hof en Alemania y es apodada el ‘Davos de la Defensa’.

A diferencia de las cumbres de la OTAN o la ONU, la MSC es un espacio de debate libre donde jefes de Estado, ministros, militares de alto rango e inteligencia se reúnen para discutir las amenazas globales más apremiantes.

Es famosa por ser el lugar donde se anuncian cambios doctrinales importantes; fue en dicha reunión, por ejemplo, donde Vladimir Putin pronunció su famoso discurso de 2007 advirtiendo contra la expansión de la OTAN.

Múnich 2026: Una edición de supervivencia

La 62ª edición, que se celebra del 13 al 15 febrero, será inaugurada por el canciller alemán Friedrich Merz y contará con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El informe preliminar deja claro que la agenda no será de cooperación, sino de gestión de crisis.

Aunque las naciones europeas han respondido aumentando el gasto en defensa y forjando ‘coaliciones de liderazgo flexibles’ para sostener a Ucrania, el informe de la MSC arroja una duda inquietante: ¿serán estas medidas suficientes para compensar la pérdida del apoyo estadounidense en un mundo donde la fuerza bruta ha vuelto a ser la moneda de cambio?

La Conferencia de Seguridad de Múnich inicia el 13 de febrero MSC

Con información de Europa Press.