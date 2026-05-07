Lutnick rinde cuentas por viaje con Epstein; y difunden carta suicida

WASHINGTON.— El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró ayer ante una comisión del Congreso, en una comparecencia a puerta cerrada, que no recordaba por qué él y su familia habían almorzado en la isla privada de Jeffrey Epstein.

“Le preguntamos una y otra vez ‘¿por qué fuiste a la isla?’”, dijo el congresista demócrata Suhas Subramanyam.

“Dice que no lo recuerda, que es inexplicable y que simplemente no sabía cómo responder a la pregunta”, agregó.

En tanto, el representante James Comer, republicano que preside el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, dijo que Lutnick fue transparente en su testimonio voluntario.

“Lo único que vi que Lutnick hizo mal fue que él no fue 100% sincero sobre la breve visita a la isla con su familia. Lo corrigió en su declaración inicial”, aseguró Comer a los periodistas.

Lutnick explicó al panel que Epstein se enteró de que su familia estaba de vacaciones en las Islas Vírgenes y los invitó a comer.

“Si descubrimos que hubo alguna declaración falsa por parte de Lutnick, mentir al Congreso es un delito grave y se le exigirán responsabilidades”, agregó Comer.

El expediente del caso, divulgado por el Departamento de Justicia en enero, incluía correos electrónicos que mostraban que Lutnick aparentemente había visitado la isla privada de Epstein para almorzar en 2012.

Sobre el mismo caso, un juzgado publicó una nota de suicidio que supuestamente fue escrita por Epstein semanas previas a su muerte en una cárcel de Nueva York.

El compañero de celda de Epstein ha dicho que encontró la misiva en un libro después de que el financiero intentó, sin éxito, quitarse la vida, varias semanas antes de su fallecimiento en agosto de 2019.

“Me investigaron durante meses... ¡¡¡No encontraron nada!!!”, se lee en la nota manuscrita.

“Es un regalo poder elegir el momento de decir adiós”, agregó.