Desalojan de crucero a pacientes con virus; OMS: sin riesgo para el resto del mundo

GINEBRA.– Tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus fueron evacuados del barco y trasladados para recibir atención médica en los Países Bajos.

En tanto, otro pasajero del barco se contagió, con lo que ya suman ocho casos, todos ligados al buque.

Los evacuados son originarios de Países Bajos, Reino Unido y Alemania, explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés.

Dos de ellas están enfermas y una es sospechosa de haber contraído el virus, según la dependencia. Serán trasladadas a hospitales especializados en Europa.

Previamente, dos aviones despegaron de Cabo Verde con destino a Países Bajos. Uno de ellos, con dos expasajeros del crucero, aterrizó en Ámsterdam.

En tanto, los servicios de emergencia de Alemania indicaron que recogieron a uno de los evacuados y lo enviaron a un hospital de Dusseldorf.

Los traslados fueron realizados por personal de la Organización Mundial de la Salud, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.

“El monitoreo y el seguimiento para los pasajeros a bordo y para aquellos que ya han desembarcado ha sido iniciado en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales”, expresó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Por su parte, según representantes de la OMS, el primer caso de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius no pudo haberse producido a bordo ni durante una escala, ya que el tiempo de incubación indica un contagio previo a la partida de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril.

Anais Legand, experta en fiebres hemorrágicas víricas de la OMS, dijo que el periodo de incubación del hantavirus es de entre una y seis semanas.

“Claramente tuvo exposición antes de embarcar, sin duda, la persona estuvo vinculada a un roedor”, explicó.

Al respecto, el Ministerio de Salud de Argentina anunció que enviará expertos a la ciudad patagónica de Ushuaia para analizar la posible presencia del virus en esa región.

El hantavirus, transmitido por roedores infectados, normalmente a través de fluidos, preocupa a la población tras la muerte de tres personas. Uno de los fallecimientos fue por hantavirus y se sospecha de los otros dos.

Pese a la preocupación por el brote, la situación no es similar a la del comienzo de la pandemia de covid-19, declaró a la agencia AFP el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“El riesgo para el resto del mundo es bajo”, dijo el especialista.

Tras la llegada del barco a las islas Canarias, todos los extranjeros, excepto quienes se encuentren gravemente enfermos, serán trasladados en avión a sus países de origen, indicó ayer la ministra de Sanidad española, Mónica García, en conferencia de prensa.

El crucero contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de al menos 23 nacionalidades.

En total, hay siete casos confirmados de hantavirus, de los cuales, tres han fallecido.