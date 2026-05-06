Víctimas letales del hantavirus pasearon por tres países

La pareja de neerlandeses que falleció a causa de hantavirus en el buque MV Hondius recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de subir al crucero.

Se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas”, indicó el Ministerio de Salud argentino.

La pareja, cuyos nombres no se han divulgado, llegó al país el 27 de noviembre, luego viajó a Chile y Uruguay y regresó a Argentina el 27 de marzo para embarcarse en el MV Hondius el 1 de abril.

Tras recorrer Argentina en automóvil, la pareja cruzó a Chile el 7 de enero, agregaron las autoridades sanitarias del país sudamericano.

Entre esa fecha y el día en que se embarcaron en el MV Hondius el 1 de abril, la pareja viajó en zigzag por Argentina, Chile y Uruguay.

Ambos pasaron por distintos puntos donde hay registro de la cepa Andes, causante del virus cuyo brote dejó en cuarentena a los pasajeros de la embarcación.