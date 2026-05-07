Ataque israelí mata a hijo de líder de Hamás que negociaba con la comisión presidida por Trump

EL CAIRO.

Un ataque aéreo israelí ha causado la muerte del hijo del principal negociador de Hamás en las conversaciones mediadas por Estados Unidos sobre el futuro de Gaza, según informó el jueves un alto cargo de Hamás, mientras los líderes del grupo miliciano mantenían conversaciones en El Cairo con el objetivo de salvaguardar su tregua con Israel.

Azzam al-Haya, hijo de Jalil al-Haya, falleció el jueves a causa de las heridas sufridas tras ser alcanzado ⁠en un ataque israelí el miércoles por la ⁠noche, según informó el alto cargo de Hamás Basim Naim. Es el cuarto hijo del líder de Hamás en Gaza, actualmente exiliado, que ha perdido la vida en ataques israelíes.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios.

ATAQUES ISRAELÍES ANTERIORES HAN MATADO A TRES DE SUS HIJOS MÁS

Al-Haya, que tiene siete hijos, ha sobrevivido a múltiples intentos israelíes de acabar con su vida. ⁠Un ataque israelí en Doha el año pasado dirigido contra los líderes de Hamás mató a su hijo, aunque Al-Haya sobrevivió. Otros dos hijos murieron en anteriores atentados israelíes contra su vida, en ataques en Gaza en 2008 y 2014.

En declaraciones a Al Jazeera tras el ataque del miércoles por la noche, antes de que se anunciara la ⁠muerte de su ⁠hijo, Al-Haya acusó a Israel de intentar socavar los esfuerzos de ⁠los mediadores para sacar adelante ⁠el plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, supervisado por su denominada "Junta de Paz".

"Estos ataques y violaciones sionistas indican claramente que la ocupación no quiere respetar el alto el fuego ni la primera fase", dijo Al-Haya.

La violencia se produce mientras los líderes de Hamás y otras facciones palestinas mantenían esta semana en El Cairo conversaciones con mediadores regionales y el enviado principal de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, para impulsar la segunda fase del plan de Trump para Gaza, según informaron fuentes oficiales.

El plan de Trump para Gaza, que Israel y Hamás acordaron en octubre, implica la retirada de los soldados israelíes de Gaza y el inicio de la reconstrucción a medida que Hamás deponga las armas.

Sin embargo, el desarme de Hamás es un escollo en las conversaciones para aplicar el plan y consolidar el alto el fuego de octubre que puso fin a dos años de guerra total.

Un responsable de Hamás dijo el miércoles a Reuters que el grupo había comunicado a Mladenov que no entablaría conversaciones serias sobre la aplicación de la segunda fase hasta que Israel cumpliera las obligaciones derivadas de la primera fase del acuerdo de Gaza, incluido el cese total de los ataques.

Al menos 830 palestinos han perdido la vida desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego, según fuentes médicas locales, mientras que Israel afirma que los milicianos han matado a cuatro de sus soldados durante el mismo periodo.

Israel afirma que sus ataques tienen como objetivo frustrarlos intentos de Hamás y otros milicianos palestinos de llevar a cabo ataques contra sus fuerzas.