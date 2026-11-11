Lula y Delcy Rodríguez prometen relanzar la relación bilateral entre Brasil y Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comprometieron este miércoles a relanzar la relación bilateral, en su primer encuentro desde que la venezolana asumió como mandataria interina, según informó Brasilia.

La reunión se realizó en Antalya, Turquía, al margen de la Cumbre de Líderes de la COP31, la conferencia climática de la ONU, adonde Lula llegó en su primer viaje desde que fue reelecto a fines de octubre.

El Palacio del Planalto difundió un comunicado con el balance del encuentro, que incluye esta declaración:

Expresaron su disposición a retomar plenamente la relación bilateral, al más alto nivel", indicó el gobierno brasileño en el comunicado.

Petróleo, aranceles y comercio sobre la mesa

Según el Planalto, Lula y Rodríguez discutieron la ampliación de las inversiones brasileñas en el sector petrolero venezolano y acordaron que el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, viaje a Caracas antes de que termine el año para tratar esos proyectos.

Los líderes también abordaron los aranceles que Venezuela aplica a los automóviles brasileños y la necesidad de reanudar las negociaciones del acuerdo de complementación económica entre ambos países, conocido como ACE-69. El comunicado no precisa el porcentaje de los aranceles.

La reunión se produce en un momento de reacercamiento comercial. En junio, la agencia brasileña de promoción de exportaciones Apex-Brasil y la embajada de Brasil en Caracas organizaron encuentros con unas 30 empresas brasileñas interesadas en el mercado venezolano, según fuentes citadas por Bloomberg.

El intercambio bilateral sumó unos 837 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, muy lejos del máximo de 5 mil 100 millones de dólares que alcanzó en 2008.

De la ruptura por las elecciones al deshielo

Lula, antiguo aliado de Nicolás Maduro, marcó distancia con el líder chavista tras las elecciones de julio de 2024, cuyo resultado Brasil nunca reconoció en medio de denuncias de fraude, después de que Maduro se declaró ganador. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre ambos países se enfriaron.

Sin embargo, el mandatario izquierdista condenó la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una incursión militar estadunidense el 3 de enero en Caracas, que calificó como una agresión a la soberanía venezolana.

Afrenta gravísima", dijo Lula sobre esa operación.

Rodríguez gobierna desde entonces bajo fuerte presión de Estados Unidos. Lula mantuvo contacto telefónico con ella desde los primeros días de su mandato interino y, en junio, anunció el envío de ayuda para atender a las víctimas de los terremotos que golpearon Venezuela.

Brasil mandó brigadas de rescate, equipos de salud y telecomunicaciones, un hospital de campaña y toneladas de insumos médicos, según un informe de Brasil de Fato. La ayuda llegó tras dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

Está previsto que Rodríguez intervenga el jueves en la cumbre climática.