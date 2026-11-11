Secuestran a esposa del alcalde de Uribia, Colombia; investigan posible traslado a Venezuela

La esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia, Nancy Gómez, fue secuestrada este miércoles por un grupo de personas desconocidas en el departamento de La Guajira, al norte del país. Las autoridades investigan la posibilidad de que sus captores intenten trasladarla a Venezuela.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó a través de su cuenta de X que la privación de la libertad ocurrió alrededor de las 6:10 horas, tiempo local.

Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano", agregó el presidente.

Tras conocer los hechos, el mandatario ordenó el despliegue de la Fuerza Pública y la implementación de un plan candado en la zona fronteriza, con el objetivo de impedir que los responsables crucen hacia territorio venezolano con la víctima.

De acuerdo con la información preliminar compartida por el presidente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sería el grupo responsable del secuestro.

De la Espriella aseguró que instruyó a las instituciones del Estado a utilizar todos los recursos disponibles para localizar a Gómez, lograr su liberación con vida y llevar ante la justicia a quienes participaron en el delito.

He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia", afirmó De la Espriella.

También expresó su respaldo al alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, y a su familia ante la situación.

Alcalde pide apoyo para localizar a su esposa

Por su parte, Jaime Buitrago solicitó la intervención de las autoridades para encontrar a su esposa y conseguir que sea liberada sana y salva.

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En medio de una difícil situación familiar, me dirijo a nuestro pueblo uribiero para informar que hace pocos minutos mi esposa, Nancy Gómez, gestora social de nuestro municipio y madre de mis hijos, ha sido secuestrada", comentó Buitrago Garcia

El alcalde manifestó su confianza en la administración del presidente Abelardo de la Espriella para que las acciones desplegadas permitan localizar a Gómez y lograr su regreso.

Como alcalde, pero también como padre de familia, atravieso un momento difícil y hago un llamado a la solidaridad y colaboración de todos los uribieros", agregó.

La zona donde ocurrió el secuestro registra la presencia de distintas organizaciones armadas que se disputan el control territorial debido a su ubicación en la frontera con Venezuela.

Entre los grupos que operan en esa región se encuentran el ELN, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una organización criminal de origen paramilitar, y disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).