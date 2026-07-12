Detienen al conductor de atropello en Viña de Mar que causó la muerte de seis personas

La mañana comenzó como cualquier domingo de feria en el sector Gómez Carreño, en Viña del Mar. Comerciantes acomodaban frutas, verduras, ropa y artículos para el hogar, mientras decenas de personas recorrían los pasillos en busca de las primeras compras del día. Minutos después de las 8:30 horas, ese escenario cotidiano quedó marcado por una tragedia que dejó seis personas muertas y siete heridas.

El conductor de una camioneta tipo SUV, identificado como un cabo de la Armada de Chile que se encontraba fuera de servicio, permanece detenido mientras la Fiscalía investiga las circunstancias que provocaron el atropellamiento masivo ocurrido sobre la Avenida Alessandri, donde el vehículo perdió el control, subió a la acera e impactó a quienes se encontraban junto a la feria de Caupolicán.

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse los primeros antecedentes de la investigación.

El fiscal Walter Wenzel confirmó que el conductor circulaba con la documentación del vehículo vencida y que además no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), requisito exigido para transitar legalmente en Chile.

Las diligencias también incluyeron pruebas para determinar si el militar había consumido alcohol o drogas antes del accidente.

Los resultados preliminares del Intoxilyzer y del narcotest fueron negativos, aunque la Fiscalía informó que aún espera los análisis de sangre para descartar por completo cualquier sustancia que pudiera haber afectado la conducción.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación por un eventual cuasidelito con resultado de múltiples personas fallecidas y lesionadas, figura jurídica equivalente a una conducción imprudente con consecuencias fatales.

Incluso, el fiscal no descartó solicitar la ampliación de la detención mientras concluyen las diligencias pendientes.

Carabineros junto a un vehículo que atropelló a varias personas en un mercado callejero de Viña del Mar. AFP

Cámaras registraron el momento del impacto

Las primeras imágenes obtenidas por las autoridades forman parte de las pruebas que ahora revisan los investigadores.

Según explicó el fiscal Wenzel, los registros muestran que el vehículo circulaba a una velocidad considerada imprudente, perdió el control hacia el costado derecho de la avenida y terminó invadiendo la acera.

El recorrido quedó marcado por puestos destruidos, mercancía esparcida y personas que fueron alcanzadas por la camioneta antes de que finalmente se detuviera.

Los primeros testimonios recabados por Carabineros también apuntan a que el vehículo transitaba a exceso de velocidad antes del impacto.

Una feria convertida en escena de emergencia

En pocos minutos, el lugar donde normalmente se desarrolla una de las ferias más concurridas del sector se transformó en una zona de rescate.

Equipos de emergencia atendieron a los lesionados mientras Carabineros acordonaba el área para permitir el trabajo de los peritos.

Las autoridades confirmaron la muerte de seis personas, mientras que siete lesionados fueron trasladados a distintos centros médicos. De acuerdo con el reporte oficial, ninguno de ellos permanece en riesgo vital.

Aunque la identidad de las víctimas no ha sido revelada, los primeros antecedentes indican que la mayoría serían comerciantes que trabajaban en la feria al momento del accidente.

La Armada colabora con la investigación

Tras confirmarse que el conductor pertenece a la Armada de Chile, la institución informó que el militar se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular cuando ocurrió el atropellamiento.

En un comunicado, la Armada expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que colabora plenamente con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

El Ministerio de Defensa identificó al detenido como un cabo de Infantería de Marina, mientras que el Municipio de Viña del Mar informó que brinda apoyo jurídico y psicológico a los familiares de las personas fallecidas y a los sobrevivientes.