Llaman a fortalecer bloque americano contra el crimen

ASUNCIÓN.– Al margen de la ideología del partido político que gobierne en cada nación, es urgente la integración de América en el combate al crimen organizado, aseguró Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay.

“El flagelo del crimen organizado transnacional es terrible. Y éste está organizado y los Estados necesitamos converger en nuestros esfuerzos para resolver los desafíos que implica el tráfico de drogas, trata de personas, lavado de activos, y que debiliten a los Estados en cuanto a sus capacidades”, dijo en entrevista con Excélsior.

En la ciudad de Asunción, el funcionario destacó que todos los Estados deben canalizar esfuerzos para atender el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.

Incluso, Ramírez Lezcano celebró que su país nunca ha “ideologizado” su agenda internacional.

El 7 de marzo, Paraguay se sumó a la iniciativa del Escudo de las Américas, liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual plantea un eje continental de atención al crimen organizado. México quedó fuera de este bloque.

Ante esto, el ministro del gabinete del presidente Santiago Peña defendió el diálogo como vía para la solución de conflictos, incluidas las diferencias que ha tenido nuestro país con Ecuador y Perú.

Defendió la búsqueda de puntos comunes, como lo son la seguridad y “el flagelo” del crimen organizado, pero también la educación e incluso la crisis climática.

Si bien defendió el sistema multilateral, admitió que éste se ha ideologizado, por lo que llamó a evitar “el diálogo sordo”.

Pareciera que el continente americano se ha subdividido en torno al tema del crimen organizado. ¿Cómo logramos una estrategia común entre los latinoamericanos para enfrentar el flagelo del crimen organizado?

Una de las grandes cualidades de la política exterior de Paraguay es que la agenda internacional jamás ha sido ideologizada. Lejos de ello, lo que perseguimos es el común denominador que nos permita un diálogo transparente con la región.

En este contexto latinoamericano, hay una convergencia, tenemos un sentido de urgencia todos los países, tengan la ideología que tengan.

Las condiciones que existen son de que tenemos que arbitrar todos los medios de la cooperación y la colaboración y sus capacidades, para lograr contener el avance de estas organizaciones criminales.

Paraguay se sumó al Escudo de las Américas, México no lo hizo. ¿Eso debilita la respuesta al crimen transnacional, que no haya una estrategia común?

Nosotros tenemos una visión global, una visión regional. Desde la perspectiva de la colaboración con Estados Unidos es importante, porque nuestras capacidades son limitadas.

En este contexto, mejorar nuestras capacidades, sobre todo el capital humano, la fuerza de seguridad, la tecnología que se necesita para expandirnos, al mismo tiempo, como Mercosur, como plataforma regional de Paraguay, estamos trabajando con Brasil, con Uruguay, con Bolivia, para que este flagelo permita resolver uno de los desafíos más grandes.

Paraguay, hoy día, está haciendo inversiones en materia de seguridad, equipamiento, necesitamos radares para dar seguridad a nuestros cielos.

El tránsito y el tráfico de estupefacientes que se daba a través de Paraguay hemos logrado detenerlos. Justamente con la colaboración regional e internacional, se puede tener mejores capacidades, la presencia del Estado es clave, el fortalecimiento del Estado en función de esa seguridad, la seguridad soberana son clave.

Y un país sin desarrollo de sus capacidades de seguridad no va a permitir su desarrollo económico y social pleno.

El acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) es un acuerdo de cooperación con Estados Unidos de América. En primer lugar, aclarar que no existe ninguna posibilidad de la instalación de una base militar de Estados Unidos en Paraguay.

Lo segundo es que justamente el objetivo es mejorar nuestras capacidades e información de capital y talento humano de la fuerza de seguridad, fuerzas armadas, policiales, la inteligencia, la seguridad en materia de eventos climáticos.

El crimen transnacional organizado se ha desarrollado mediante cárteles institucionalizados y globales. Nosotros, al tener al Primeiro Comando da Capital (de Brasil), el Tren de Aragua (de Venezuela), las acciones en materia de lavado de activos hacen que tengamos que fortalecer nuestra integración regional con este tipo de acuerdos que nos van a permitir que podamos disuadir las acciones de estos grupos en este territorio.

¿Qué implicó para Paraguay que llegara con la intención de ocultarse aquí, quien es señalado como un gran criminal en México, Hernán Bermúdez?

Hemos trabajado en colaboración con el gobierno de México. Hemos podido extraditarlo inmediatamente en un operativo silencioso y muy efectivo, que nos da la capacidad de gestión de las fuerzas de seguridad, de todo lo que se refiere al Poder Judicial para actuar en el marco de las leyes. Ningún proceso fue discutido en el marco de su legalidad. Y al mismo tiempo, para que los países como México puedan resolver la situación de estos delincuentes.

¿El suceso entre Ecuador y Colombia muestra el peligro de que no haya una estrategia común en el continente contra el crimen organizado?

Yo creo que las condiciones que se dan en una discusión que se produce en países limítrofes ameritan un gran esfuerzo de la diplomacia para establecer el diálogo y el entendimiento común.

Y anhelamos que ese conflicto pueda ser resuelto como creo que se está resolviendo hoy día.

Esta situación pone de manifiesto la debilidad del sistema multilateral que se ha ideologizado, que ha conducido a discusiones que, al no encontrar el denominador común, hacen que haya un diálogo sordo.

Evidentemente es necesario fortalecer las capacidades multilaterales para que países que tienen posiciones divergentes sobre la relación Estado-mercado puedan encontrar un camino para resolver las diferencias.

Usted fue candidato a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, ¿estamos viviendo un declive del multilateralismo?

La relevancia de un organismo multilateral, sea la OEA, Naciones Unidas, hace que tengamos que poner más esfuerzo en los objetivos definidos y concretos más allá de las diferencias ideológicas de los gobiernos, más allá de una polarización que ha hecho que no se puedan consensuar acciones que sean efectivas.

Cuando un país es eficiente en su combate al crimen organizado hay un desplazamiento a otros territorios que son más débiles, y ahí es donde un programa hemisférico puede funcionar de manera positiva en materia de seguridad.

El otro elemento que es un tema de consenso es en la educación. También, el efecto del riesgo biológico paralizó a nuestro mundo y en otros elementos la bioseguridad es un elemento para trabajar de manera conjunta.

Otro de los elementos en el que he encontrado consenso y se necesita trabajar de manera coordinada es la logística. Otro elemento es en el mundo digital, hoy día con la evolución de las comunicaciones, la integración digital es clave y mejorar la integración es otra de las cuestiones.

Mencionaba el relevo en la ONU

Hemos considerado la candidatura de Rafael Grossi, que es un alto ejecutivo de Naciones Unidas. Sin embargo, estamos abiertos a discutir las condiciones que se presenten para elegir a la mejor persona que lleve adelante la organización.

Rafael es una persona que tiene capacidades extraordinarias con sus responsabilidades, él tiene diálogo con partes que están en confrontación. Y esas capacidades son las que valoramos en su candidatura.

¿Qué piensa Paraguay del distanciamiento que se ha dado entre México y Ecuador, México y Perú? ¿Hay solución?

Hay solución. El diálogo es el camino, por una parte; en la medida en que la discusión sea solamente sobre la base ideológica y los procesos respondan a acciones que no permitan dirimir esas diferencias en un ámbito de diálogo, hace que se lleguen a situaciones de tensión que desde mi humilde punto de vista son innecesarias. La relación entre las naciones no tiene hoy día interdependencia, son interrelaciones. No todos los países dependen del otro, pero sí esa interrelación es clave. Tenemos que buscar el común denominador de agenda entre nuestros países.

Hay muchos puntos de coincidencia más allá de las ideologías de los gobiernos para hacer que se pueda construir una agenda que sea eficiente en abordar los problemas de la región.