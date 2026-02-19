Jesús Flores, un padre de familia residente en Minneapolis, Minnesota, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un operativo que sus allegados describen como una emboscada. Según la denuncia de sus familiares, dos mujeres agentes se presentaron en su domicilio fingiendo necesitar ayuda con su automóvil el pasado 12 de febrero.

De acuerdo con el relato de su hijo Miguel Flores, las agentes tocaron la puerta alrededor de la una de la tarde y pidieron apoyo para revisar el vehículo. Jesús salió de su casa y, tras abrir el cofre, aparecieron vehículos no identificados de los que descendieron varios agentes federales que procedieron a detenerlo.

La familia de Jesús Flores denunció la detención como una emboscada y pidió apoyo económico y legal para enfrentar el proceso migratorio. Especial

Video de un vecino confirma la escena

La secuencia fue captada por la cámara de seguridad de un vecino y compartida en redes sociales. En las imágenes se observa a las dos mujeres acercarse a la puerta, conversar con Jesús y, segundos después, la llegada de los agentes que lo arrestan.

El registro visual ha sido utilizado por la familia como prueba de que la detención se realizó mediante engaños, sin identificación clara de los agentes ni aviso previo.

Miguel, hijo mayor de Jesús, inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y narró la difícil situación que atraviesan. Explicó que sus hermanos enfrentan condiciones médicas y necesidades especiales que hacen aún más grave la ausencia de su padre. Uno de ellos vive con autismo desde pequeño, otro nació con un soplo en el corazón, un tercero recibe terapia constante y su hermana menor requiere múltiples cirugías y atención médica continua.

En su mensaje, Miguel lamentó que el estrés financiero y emocional al que se enfrentan ha sido abrumador. Desde el arresto, dijo, sus vidas están llenas de miedo e incertidumbre, mientras hacen frente a los gastos de vivienda, alimentación y honorarios legales.

Llamado a la solidaridad

La familia pidió apoyo económico y legal para enfrentar el proceso. “Cada donación, por pequeña que sea, nos ayudará durante este momento desgarrador. Si no puede donar, considere compartir nuestra historia y mantenernos en sus pensamientos y oraciones”, escribieron en su campaña.

Además, solicitaron la ayuda de un abogado que pueda llevar el caso y acompañarles en las audiencias migratorias, subrayando que necesitan asesoría urgente para intentar que Jesús regrese a casa.

ICE y las críticas a sus operativos

El caso de Jesús Flores se suma a otros reportes de operativos del ICE en los que agentes actúan vestidos de civil o sin distintivos oficiales, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos. Estas prácticas, señalan, buscan sorprender a los migrantes y dificultan que las familias puedan reaccionar o solicitar asistencia legal inmediata.

En ciudades como Minneapolis, las redadas han provocado protestas de vecinos y activistas, quienes denuncian que las tácticas de la agencia generan miedo en comunidades enteras y afectan a familias con niños y personas vulnerables.