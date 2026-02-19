De héroe de guerra a escándalo real: el arresto del príncipe Andrés sacude a la corona británica

El "hijo preferido" de la reina Isabel II, el príncipe Andrés, fue visto durante años como un playboy y militar valiente, pero ahora se ha convertido en una mancha para la corona, tras su arresto el jueves debido a sus controvertidas relaciones con el fallecido Jeffrey Epstein.

Andrés, que hoy cumple 66 años, descrito durante décadas como el "hijo predilecto" de Isabel II, ha perdido toda la admiración que generaba, que incluía para los británicos su participación en la Guerra de las Malvinas contra Argentina en 1982.

Si para la fallecida reina Isabel II podía ser su hijo favorito, de los cuatro que tenía, su hermano mayor, Carlos III, que sucedió en el trono a su madre ha querido marcar distancias, tras ir saliendo a la luz la relación de Andrés con el delincuente sexual Epstein.

El pasado 9 de febrero, el ahora monarca indicó estar "listo para ayudar" en las investigaciones sobre su hermano, si la policía lo solicitara.

Un portavoz de Carlos III destacó que "el rey ha dejado clara (...) su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor (Andrés) Mountbatten-Windsor".

PILOTO DE HELICÓPTERO

Andrés, que ha debido renunciar a sus título de príncipe y duque de York, era considerado un "héroe" de la guerra de las Malvinas, en la que participó a los 22 años como piloto de helicóptero.

En agosto de 2022, la estadounidense Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025, lo acusó de haberla agredido sexualmente tres veces en 2001, cuando ella tenía 17 años, por la intermediación de Epstein, condenado por pederastia, que se suicidó en prisión en agosto de 2019. Andrés siempre negó esas acusaciones.

En noviembre de 2019, Andrés trató de defenderse sobre su relación con Epstein en una entrevista televisada con la BBC que se convirtió en un verdadero fiasco.

El príncipe se mostró arrogante y carente de compasión por las presuntas víctimas de Epstein.

Andrés explicó que el financiero le había permitido conocer a gente interesante y juzgó simplemente "inapropiado" el comportamiento de su amigo.

La entrevista provocó tal polémica que lo llevó a anunciar aquel año que se retiraba de la vida pública, una decisión humillante y rarísima para un miembro de la familia real.

Nacido el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham, diez años después que su hermana, la princesa Ana, Andrés es el tercero de los cuatro hijos de la reina Isabel II y del príncipe Felipe.

En su juventud fue uno de los solteros más codiciados y multiplicó las conquistas antes de casarse, en 1986, con Sarah Ferguson.

Dos hijas nacieron de esa unión, las princesas Beatriz (1988) y Eugenia (1990), pero el matrimonio no duró.

A pesar de su divorcio, en 1996, Andrés y Sarah afirmaron ser siempre "los mejores amigos del mundo" y la duquesa salió en su defensa.

REPRESENTANTE DE COMERCIO

Tras su separación, Andrés fue visto junto a mujeres con los pechos descubiertos de vacaciones en Tailandia o participando en una fiesta de disfraces con el tema de "prostitutas y proxenetas" en Estados Unidos.

Después de 22 años en la Marina Real, el duque de York se convirtió en el representante especial del Reino Unido para el comercio internacional, pero fue sumamente criticado por sus elevados gastos a expensas de los contribuyentes.

Precisamente su comportamiento cuando ejercía ese cargo, entre 2001 y 2011, motivó este jueves su arresto por la policía británica.

El pasado 11 de febrero, salieron a la luz documentos que parecen indicar que el hermano del rey Carlos III transmitió informaciones confidenciales a Epstein cuando ejercía esa función.

Sus relaciones con el yerno del expresidente tunecino Ben Ali, así como con el hijo del difunto dictador libio Muamar Gadafi y con un sulfuroso multimillonario kazajo ya eran vistas con malos ojos, pero en 2011 salieron a la luz sus vínculos con Epstein, condenado en 2008 por conducir a las niñas a prostituirse.

