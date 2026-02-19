Avalancha sorprende a esquiadores en Val Veny, Italia; tres pierden la vida | VIDEO

Una avalancha registrada en la zona montañosa de Val Veny, en la vertiente italiana del Mont Blanc, dejó como saldo la muerte de tres esquiadores que practicaban fuera de pista. El incidente ocurrió cerca de la localidad de Courmayeur, en el norte de Italia, y movilizó de inmediato a equipos de rescate especializados.

Helicópteros y brigadas alpinas acudieron al lugar para intentar salvar a las víctimas, pero fueron encontradas sin vida o fallecieron poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

Una avalancha en la zona de Val Veny, cerca de Courmayeur, dejó tres esquiadores muertos pese al despliegue de brigadas alpinas y helicópteros de rescate. Especial

Condiciones de riesgo en los Alpes

Las autoridades locales informaron que en la región se mantenían condiciones inestables del manto de nieve, lo que había elevado el riesgo de avalanchas en los últimos días. El suceso llevó a reiterar el llamado a extremar precauciones y evitar zonas no señalizadas, especialmente aquellas destinadas al esquí fuera de pista.

La advertencia se suma a los reportes de meteorólogos que han señalado acumulaciones de nieve irregulares y cambios bruscos de temperatura, factores que incrementan la posibilidad de desprendimientos en áreas montañosas.

Courmayeur y el Mont Blanc

La zona de Courmayeur, ubicada en el Valle de Aosta, es uno de los destinos más reconocidos para deportes de invierno en Italia. Su cercanía con el Mont Blanc, la montaña más alta de Europa occidental, la convierte en un punto de atracción para esquiadores experimentados que buscan rutas fuera de pista. Sin embargo, estas prácticas suelen implicar mayores riesgos.

Respuesta de las autoridades

Tras el accidente, los equipos de protección civil y la policía alpina reforzaron las labores de monitoreo en la región. Se han desplegado patrullas adicionales para vigilar las zonas de mayor riesgo y se han emitido comunicados instando a los visitantes a respetar las señalizaciones oficiales.

Los responsables locales recordaron que el esquí fuera de pista, aunque atractivo para deportistas experimentados, puede convertirse en una actividad mortal cuando las condiciones de nieve son inestables.