Leopardo de las nieves ataca a esquiador que intentó fotografiarlo en China

Un esquiador vivió momentos de terror luego de ser atacado por un leopardo de las nieves, tras acercarse demasiado al animal para intentar tomarle una fotografía en una zona montañosa de China.

De acuerdo con los reportes, el hombre se encontraba esquiando cerca del Geoparque Mundial de la UNESCO Keketuohai, en la región de Xinjiang, cuando el felino reaccionó de forma agresiva, un instructor de esquí que presenció el ataque logró ahuyentar al animal al agitar con fuerza sus bastones, lo que permitió que la víctima pudiera ponerse a salvo.

Aunque el esquiador sufrió heridas, su casco evitó lesiones más graves, aun así, fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde se reporta en condición estable.

Tras el incidente, autoridades chinas emitieron una advertencia a los visitantes debido a varios avistamientos recientes de leopardos de las nieves en la zona; en el aviso pidieron no acercarse a los animales, no descender de los vehículos para tomar fotografías y evitar caminar solos por los alrededores, ya que se trata de grandes depredadores.

El caso no es aislado, visitantes y habitantes de la zona reportaron haber visto a un leopardo de las nieves merodeando cerca de una casa de huéspedes, aparentemente en busca de comida, sin embargo, no se ha confirmado si se trata del mismo ejemplar involucrado en el ataque.

Aunque este tipo de incidentes genera alarma, los ataques de leopardos de las nieves a humanos son extremadamente raros, este felino es conocido por su carácter tímido y esquivo, y suele evitar el contacto con las personas, vive en regiones montañosas de Asia Central y es considerado uno de los grandes felinos menos vistos del mundo.

China alberga cerca del 60 por ciento de la población silvestre de leopardos de las nieves, aunque se estima que en todo el planeta solo quedan entre 4 mil y 6 mil 500 ejemplares, la especie se encuentra amenazada principalmente por la pérdida de su hábitat y la reducción de sus presas naturales, lo que en algunos casos los obliga a acercarse a zonas habitadas.

