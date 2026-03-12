Ministro de Defensa británico sugiere que Putin puede estar detrás de las tácticas de Irán

El ministro de Defensa británico, John Healey, sugirió el jueves que Rusia ha influido en el uso de drones por parte de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Healey afirmó que la "mano oculta" del presidente ruso, Vladimir Putin, puede estar detrás de algunas de las tácticas desplegadas por Teherán en el conflicto de Oriente Medio, desatado por una oleada de ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero.

El funcionario dijo a los periodistas que las autoridades estaban analizando un dron de fabricación iraní que atacó el 1 de marzo la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, "en busca de cualquier indicio de componentes y piezas rusas o de cualquier otro país extranjero".

Los mantendremos informados y publicaremos adecuadamente cualquier hallazgo al respecto cuando lo tengamos", afirmó durante una visita al cuartel general del ejército británico en Northwood, cerca de Londres.

"Pero creo que a nadie le sorprenderá creer que la mano oculta de Putin está detrás de algunas de las tácticas iraníes, y posiblemente también de algunas de sus capacidades, sobre todo porque uno de los líderes mundiales que se está beneficiando de los altísimos precios del petróleo en este momento es Putin", añadió.

Rusia es un aliado cercano de Irán, y ambos países acordaron el año pasado ayudarse mutuamente a contrarrestar las "amenazas comunes".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que no tenía indicios de que Rusia estuviera apoyando a Irán en la guerra, pero que, si lo estuviera haciendo, no estaba "ayudando mucho".

Con información de AFP.