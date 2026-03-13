“Fue como volver a nacer”; mexicanos vuelven a casa tras sufrir por guerra en Medio Oriente

Durante 10 días, queretanos vivieron entre ruidos de misiles, en bunkers y con el miedo de no saber si saldrían de Oriente Medio.

Desde que estalló la guerra por los ataques de Estados Unidos e Israel, se identificó a un centenar de hombres y mujeres de Querétaro, quienes vacacionaban en la zona.

Algunos lograron salir y el último grupo, de 52 personas, abordó un avión que los llevó a Madrid y después al Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Fue frustrante, fue preocupante, escuchábamos los misiles, veíamos cómo los destruían y alcanzábamos a ver algunas cosas en el cielo”, narró Brenda Cetina.

Los queretanos fueron recibidos con flores y una botarga de la tradicional muñeca Lele. Foto: Maritza Navarro.

Brenda sufrió una de las experiencias “más aterradoras” de su vida

La noche del miércoles, Brenda llegó a Querétaro; sus familiares y amigos la recibieron con flores y abrazos. En medio del llanto y tras vivir una de las experiencias “más aterradoras” de su vida, aconsejó que “hay que vivir un día a la vez y agradecer siempre”.

El grupo de turistas llegó a mediados de febrero a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, tomó un crucero por el golfo Pérsico y el sábado 28 estaba de vuelta en Dubái; el itinerario contemplaba nuevos paseos, a sitios como Jordania, pero quedaron varados en el hotel.

Ahí veían las luces de los misiles, que alcanzaron espacios turísticos de la región.

Hubo momentos de mucho miedo, hubo gente que entró en pánico, y era lógico. De repente ves las noticias de que ya hay un misil que cae en el aeropuerto, que es la vía de salida”, expresó David García.

Foto: Maritza Navarro.

La familia Urtiaga se preparó para lo peor por la guerra en Medio Oriente

Destaca la historia de la familia Urtiaga. Sandra viajó con amigas; las vacaciones para las que ahorraron por un año se transformaron en plegarias para poder salir.

Su hermano, Miguel, reconoció que se preparó para lo peor, “la verdad yo sí pensé que no la íbamos a volver a ver y ahora que esté aquí es como volver a nacer. Estuvimos esperando diez días para esto porque el peligro no sólo era poder salir de Dubái, sino que en el camino atacaran el avión”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, la totalidad de quienes solicitaron apoyo para salir de Oriente Medio ya está en la entidad.

*mcam