Vengaremos la sangre de los mártires: Ayatola

El recién designado ayatola iraní, Mojtaba Jamenei, prometió vengar los ataques de Israel y Estados Unidos.

Les aseguro a todos que no renunciaremos a la venganza por la sangre de sus mártires”, declaró.

En su primer mensaje público desde que llegó al cargo, amenazó con que continuarán los ataques.

La venganza que tenemos en mente no se limita al martirio del líder supremo de la Revolución; más bien, cada miembro de la nación que es martirizado por el enemigo constituye un asunto aparte en el expediente de la venganza”, escribió.

Pide a países vecinos que cierren las bases de EU en sus territorios

También señaló que Irán tiene “una política de amistad” con los 15 países vecinos con los que comparte frontera terrestre o marítima.

Sin embargo, insistió en que cierren las bases estadunidenses dentro de su territorio.

Fue el primer mensaje desde que el nuevo líder fuera elegido el pasado 8 de marzo para suceder a su padre, el ayatola Alí Jamenei, abatido el 28 de febrero.

Mojtaba Jamenei añadió que Irán valoró “abrir otros frentes de guerra en los que el enemigo (EU) tiene poca experiencia y sería muy vulnerable”.

El nuevo líder de 56 años, que sucedió a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero al inicio de la ofensiva, prometió vengar hasta el final a las víctimas de las bombas israelíes y estadunidenses.

Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades”, enfatizó en su primera aparición pública.

El mensaje de Mojtaba Jamenei fue el primero desde su elección como líder supremo el domingo. Desde entonces no ha aparecido en público.

Guerra contra Irán avanza muy rápido: Trump

En tanto, el presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán avanza “muy rápido”, a pesar de la incertidumbre generada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

La situación con Irán avanza muy rápidamente. Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables”, declaró el republicano en la Casa Blanca.

Realmente son una nación de terror y odio, y están pagando un alto precio en este momento”, añadió el mandatario estadunidense, que asistía a un acto por el Mes de la Historia de la Mujer junto a la primera dama, Melania Trump.

Desde el inicio de la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero, Estados Unidos ha atacado más de cinco mil 500 objetivos dentro del país, incluidos más de 60 buques.

El jefe de la Casa Blanca ha expresado señales contradictorias en los últimos días sobre el progreso de la guerra en Oriente Medio, al afirmar recientemente que “ganamos” contra Irán y que podría terminar “muy pronto” con la operación.

Pero también insistió en la necesidad de seguir combatiendo.

