Fuerte terremoto de magnitud 5.5 sacude Turquía

Un terremoto de magnitud 5.5 sacudió la provincia de Tokat, en el norte de Turquía, informó este viernes la Agencia Turca de Gestión de Desastres (AFAD).

Tras el terremoto de magnitud 5.5 que se produjo a las 03:35 en el distrito de Niksar, provincia de Tokat, y que también se sintió en las provincias de Samsun, Amasya, Ordu y Sivas, no se han registrado daños por el momento", afirmó la dependencia.

"Nuestros trabajos sobre el terreno continúan" para constatar posibles daños, añadió la AFAD.

Las escuelas permanecerán cerradas durante la jornada del viernes, anunció el gobernador de Tokat.

Turquía está atravesada por varias fallas que causaron tragedias en el pasado.

El sureste del país sufrió un violento terremoto en febrero de 2023 que dejó al menos 53 mil muertos y devastó Antakya, la antigua Antioquía.

Con información de AFP.