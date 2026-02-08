Lavrov advierte a Europa: Rusia responderá militarmente ante un ataque

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier agresión directa de potencias europeas contra territorio ruso desencadenaría una "respuesta militar a gran escala", lo que dejaría atrás el escenario de una ‘operación militar especial’ para dar paso a un conflicto de carácter total.

Durante una entrevista con la cadena de televisión rusa NTV, Lavrov fue enfático al señalar que Moscú no se limitará en el uso de su arsenal si Europa "cumple sus amenazas". El canciller hizo referencia directa a la doctrina militar del país y a las advertencias previas del presidente Vladimir Putin.

"Si Europa de repente cumple con sus amenazas, se prepara para la guerra contra nosotros y lanza un ataque contra la Federación Rusa, entonces no será una operación militar especial, sino una respuesta militar a gran escala empleando todos los medios disponibles", afirmó.

¿Rusia planea atacar Europa?

Aunque pareciera beligerante el tono, Lavrov después trató de matizar las intenciones ofensivas de Rusia hacia el resto del continente, asegurando que su país no tiene interés en expandir el conflicto más allá de las fronteras ucranianas:

No tenemos absolutamente ninguna necesidad de eso", argumentó, reafirmando que las acciones rusas se centran en los territorios anexados en el este de Ucrania desde 2022.

¿Qué dice Occidente sobre la postura de Rusia?

Desde las capitales europeas y la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas, la lectura es distinta, ya que los líderes occidentales han reiterado que el fortalecimiento militar en el flanco oriental no busca una invasión a Rusia, sino prevenir una.

Durante sus últimas comparecencias públicas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido en que la alianza es 'defensiva' y que su prioridad es proteger cada centímetro de territorio aliado.

De acuerdo con informes oficiales de la OTAN, el despliegue de capacidades de largo alcance, que está previsto para 2026 en Alemania, responde a la necesidad de equilibrar la balanza ante la modernización del arsenal de Moscú.

Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha sido uno de los más vocales respecto a la preparación de Europa. El funcionario subrayó hace poco que Europa debe estar "lista para la guerra" en términos de autodefensa ante la retórica expansiva del Kremlin.

Sin embargo, Alemania ya ha dejado en claro que el despliegue de misiles estadounidenses en suelo germano es una medida de disuasión convencional para evitar, precisamente, el escenario que plantea Lavrov.

La tensión se ve alimentada precisamente por el inicio de ese despliegue de misiles de largo alcance de Estados Unidos en Alemania. Este movimiento, acordado en la cumbre de la OTAN de 2024, busca restaurar capacidades que se perdieron tras la ruptura del Tratado INF.

Para Rusia, este hecho representa una amenaza existencial, mientras que para la Unión Europea es una respuesta necesaria ante la presencia y modernización de sistemas misilísticos rusos en Kaliningrado.

¿De qué tamaño sería la respuesta militar rusa?

Cuando Lavrov menciona el empleo de "todos los medios disponibles", el mensaje podría llevar carga nuclear implícita. Vale recordar que la doctrina militar rusa permite el uso de armas atómicas en caso de una agresión con armas convencionales que "ponga en peligro la existencia misma del Estado".

Analistas consideran que esta retórica busca dos objetivos:

Frenar el apoyo militar a Ucrania: Disuadir a los aliados de entregar armas que permitan atacar profundamente el territorio ruso. Influir en la opinión pública europea: Generar temor sobre una guerra directa para presionar por una salida negociada en los términos de Moscú.

La relación entre Rusia y Europa ha transitado de la interdependencia energética a la hostilidad militar directa en menos de cuatro años.

Mientras el Servicio de Acción Exterior de la UE insiste en que las sanciones y el apoyo militar a Kiev son las únicas herramientas para garantizar la seguridad europea, Lavrov concluyó su entrevista advirtiendo que la 'miopía' de los líderes occidentales podría conducir a un error de cálculo histórico.

A pesar de las amenazas, el diálogo militar de bajo perfil se mantiene para evitar colisiones accidentales, aunque la diplomacia de alto nivel, como demuestran las declaraciones de hoy, parece estar en su punto más bajo desde la Crisis de los Misiles de 1962.

