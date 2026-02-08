"ICE Out": El grito de protesta impreso en 25 mil toallas que se reparten en el Super Bowl LX

A pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá al Super Bowl LX, su presencia se sentirá con fuerza en las manifestaciones de Santa Clara. La organización “Contra-ICE” ha inundado los alrededores del Levi's Stadium con toallas blancas en protesta por las redadas contra inmigrantes, marcando un tono político sin precedentes en el evento deportivo más grande del año.La marea de "ICE Out" en Santa Clara

Se estima que se han repartido alrededor de 25,000 toallas con la leyenda “ICE Out”. Durante la previa, diversos grupos fueron captados vociferando consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Este colectivo, definido como una unión de músicos y artistas, surge como una respuesta creativa ante lo que califican como tratos inhumanos y terror contra las comunidades inmigrantes en EE. UU.Bad Bunny: El detonante del medio tiempo

La chispa que encendió este movimiento fue el reciente discurso de Bad Bunny en los Grammys, donde lanzó críticas directas hacia ICE. Este posicionamiento ha generado una expectativa masiva para su presentación en el show de medio tiempo, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia cultural justo antes de su actuación global.Un partido dividido por la ideología

El encuentro entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle ha quedado atrapado en la polarización política:

La ausencia de Trump: Aunque el mandatario se excusó por la distancia desde Florida, ha sido un crítico feroz de la inclusión de Bad Bunny y Green Day en el espectáculo, asegurando que fomentan la división.

Equipos politizados: La narrativa pública ha comenzado a etiquetar a los Patriots como el equipo de Trump debido al apoyo de figuras republicanas, mientras que Seattle es visto como el bastión demócrata.El futuro del movimiento: 2026 y 2027

La labor de “Contra-ICE” no termina con el silbatazo final. Según su plataforma oficial, el movimiento planea un lanzamiento masivo en el verano de 2026, culminando con un festival y concierto en Los Ángeles durante 2027 para recaudar fondos en apoyo a las familias migrantes.