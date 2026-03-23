Latina Gina Hinojosa, en empate con Abbott por gubernatura de Texas

La aspirante latina a la gubernatura de Texas Gina Hinojosa se encuentra empatada en las encuestas con el actual gobernador republicano Greg Abbott, para las elecciones generales del 3 de noviembre.

Hinojosa, una abogada de derechos civiles y actual legisladora estatal, y el gobernador que ha destacado por empujar al límite todas las políticas del presidente Donald Trump, se encuentran en empate con 48% de los votos cada uno.

El restante 4% corresponde a electores indecisos, de acuerdo con la consulta de Public Policy Polling.

La pregunta a los votantes fue “Si los candidatos para gobernador este verano fueran la demócrata Gina Hinojosa y el republicano Greg Abbott, ¿por quién votaría?”.

Gina Hinojosa será la candidata demócrata a la gubernatura tras superar en la elección interna a Patricia Abrego, Chris Bell, Bobby Cole y Carlton Harton.

Hinojosa se convierte en una de las recientes revelaciones demócratas en uno de los estados más arraigadamente republicano.

La primera revelación, también este mes, fue el cristiano progresista James Talarico, miembro de la Cámara de Representantes de Texas, quien mantiene ventaja en preferencias sobre cualquiera de sus rivales republicanos que gane las primarias.

Gina Hinojosa nació y creció en la frontera de Texas con México, en el Valle del Río Grande, estudió derecho en la universidad de la capital estadunidense, y luego se mudó a Austin para desempeñarse como legisladora.

Es hija del exjuez del condado de Cameron Gilberto Hinojosa, expresidente del Partido Demócrata estatal entre 2012 y 2015; su madre, Crisanta Guerra Lozano, es abogada de justicia social.

En encuestas, 50% de los electores latinos y 46% de los independientes han dicho que votarán por Hinojosa.

En mensajes en español, que habla con fluidez, Hinojosa basa su campaña en el tema de la carestía de la vida.

Dondequiera que voy, la historia es la misma: los texanos están cansados de trabajar más y ganar menos, porque están pagando el impuesto a la corrupción de Greg Abbott”, dijo Hinojosa.

Esta campaña no se trata de izquierda contra derecha, sino de elegir a un gobernador que priorice a las familias trabajadoras, las escuelas de calidad, los costos (de vida) más bajos y un Texas que realmente funcione para los tejanos”, declaró.

Los demócratas en Texas han experimentado impulso luego de que este mes Taylor Rehmet ganara en elección especial un lugar para el senado por el distrito 9.

Rehmet ganó por 14 puntos un escaño en el senado estatal, pero su triunfo fue en un distrito en el que Trump ganó la última elección por 17 puntos de ventaja.

*mcam