Kuwait denuncia ataques contra puestos fronterizos y una plataforma petrolífera; un herido

Kuwait informó este domingo que tres puestos fronterizos terrestres ubicados en el norte del país y una plataforma petrolera en alta mar operada por Kuwait Oil Company (KOC) fueron atacados, hechos que dejaron daños materiales y un trabajador lesionado.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa, el portavoz Saud Abdulaziz Al-Atwan calificó lo ocurrido como un "acto de agresión" y señaló que las instalaciones afectadas registraron daños tras los ataques.

De acuerdo con la información oficial, además de los tres puestos fronterizos, una plataforma de perforación ubicada en aguas territoriales kuwaitíes fue impactada por un dron hostil.

El incidente dejó un trabajador herido, quien recibe atención médica, mientras que las afectaciones fueron únicamente materiales.

Las autoridades indicaron que los organismos competentes activaron de inmediato los protocolos de respuesta para evaluar los daños, reforzar la seguridad y avanzar en las investigaciones.

Hasta el momento, el gobierno de Kuwait no ha atribuido oficialmente la responsabilidad de los ataques a un actor específico.

Irán aseguró haber lanzado ataques

Los hechos ocurrieron en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, luego de que Irán anunciara el lanzamiento de ataques contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Kuwait, Bahréin, Qatar, Jordania y Omán, como respuesta a operaciones militares de Estados Unidos contra objetivos iraníes.

Por su parte, la agencia iraní Fars informó que la Guardia Revolucionaria Islámica utilizó drones para atacar posiciones donde, según esa versión, se encontraban lanzadores del sistema de cohetes HIMARS y depósitos de municiones utilizados por las fuerzas estadounidenses en Kuwait.

Sin embargo, las autoridades kuwaitíes no han confirmado que los objetivos atacados correspondieran a instalaciones militares estadounidenses ni han respaldado esa versión.

Escalada regional mantiene en alerta a Medio Oriente

Los ataques se producen después de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó sobre operaciones contra múltiples objetivos en territorio iraní, mientras que Teherán respondió anunciando acciones militares en distintos puntos de la región.

La situación mantiene en alerta a varios países del Golfo Pérsico debido al riesgo de una ampliación del conflicto y a la posibilidad de nuevos ataques contra infraestructura estratégica y energética.

Las autoridades de Kuwait continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y reforzar las medidas de seguridad en instalaciones consideradas críticas para el país.