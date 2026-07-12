Detiene al capitán de la lancha rápida que volcó en India y causó la muerte de 15 turistas

La tragedia que dejó 15 turistas indios muertos frente a las costas del sur de Vietnam dio un giro este domingo con la detención del capitán de la lancha rápida que naufragó apenas unos minutos después de iniciar su recorrido entre las islas de Phu Quoc.

La policía vietnamita confirmó que Nguyen Hong Hai, de 57 años, quedó bajo investigación por presuntas violaciones a las normas de seguridad del transporte fluvial, mientras las autoridades intentan establecer si existieron omisiones que pudieron contribuir al accidente en el que también resultaron heridas 17 personas.

La embarcación transportaba 32 turistas procedentes de India y cuatro tripulantes vietnamitas cuando volcó poco después de zarpar de Hon May Rut Ngoai, una de las islas turísticas más visitadas de la región.

¿Por qué investigan al capitán?

La principal línea de investigación se centra en determinar si el viaje cumplía con todas las medidas de seguridad exigidas por la legislación vietnamita.

Las autoridades revisan el cumplimiento de los protocolos antes de la salida de la embarcación, las condiciones en que se realizó el recorrido y la actuación de la tripulación durante la emergencia.

Entre los elementos que forman parte de la investigación también se encuentra el uso de los chalecos salvavidas por parte de los pasajeros. De acuerdo con testimonios recabados por medios locales, el capitán pidió que fueran utilizados antes de zarpar; sin embargo, varios viajeros los llevaban únicamente en las manos cuando la lancha volcó, una situación que ahora también será analizada por los investigadores para determinar si existió una supervisión adecuada.

Quince turistas indios murieron tras volcarse una lancha en Vietnam; 21 sobrevivientes fueron rescatados cerca de la isla Hon May Rut. Especial

El mar embravecido complicó el rescate

Las condiciones del mar agravaron la tragedia.

El fuerte oleaje, con olas de hasta tres metros de altura, impidió que las embarcaciones de mayor tamaño pudieran acercarse con rapidez a la lancha volcada, por lo que fueron motos acuáticas las que lograron rescatar a varios sobrevivientes y trasladarlos uno por uno hasta la costa.

Ashish Kumar, distribuidor de la empresa india Lava International y participante del viaje corporativo, presenció el accidente desde tierra luego de que su grupo fuera dividido para trasladarse entre distintas islas.

Además de describir el naufragio, denunció que no había personal de atención médica de emergencia esperando en la costa cuando comenzaron a llegar los sobrevivientes, quienes recibieron los primeros auxilios por parte de turistas y trabajadores del lugar.

Los sobrevivientes regresan a India

La Embajada de India en Hanói informó que 16 personas sobrevivientes fueron dadas de alta y regresarán a su país, mientras que una víctima permanece hospitalizada en estado crítico en Phu Quoc.

En tanto, los cuerpos de las 15 personas fallecidas ya fueron trasladados a Ciudad Ho Chi Minh, donde se realizarán los trámites legales correspondientes antes de ser repatriados a India.

La representación diplomática señaló que mantiene coordinación permanente con las autoridades vietnamitas para agilizar el traslado de los restos y brindar apoyo a las familias afectadas.

Las víctimas participaban en un viaje organizado por Lava International, fabricante indio de teléfonos inteligentes y productos electrónicos de consumo, que reunió a empleados, distribuidores y socios comerciales en una visita turística por las islas del sur de Vietnam.

Lo que estaba planeado como una actividad de integración terminó convirtiéndose en una tragedia que ahora también pone bajo escrutinio las condiciones de seguridad con las que operan los servicios turísticos marítimos en uno de los destinos más visitados del sudeste asiático.

Mientras continúan las investigaciones, la situación jurídica del capitán dependerá de las pruebas que recaben las autoridades sobre el cumplimiento de las normas de navegación y de seguridad antes del naufragio.