Regersan evacuados de incendio 'voraz' en España; Pedro Sánchez alista visita a Almería

El devastador incendio forestal registrado en la provincia de Almería, al sur de España, dejó un saldo de al menos 12 personas fallecidas y miles de hectáreas consumidas por el fuego. Tras la estabilización del siniestro, las autoridades comenzaron a permitir el regreso escalonado de los habitantes que permanecían evacuados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, informó este domingo que el Plan Infoca logró estabilizar el incendio declarado el pasado jueves en el municipio de Los Gallardos, lo que permitió autorizar el retorno de alrededor de mil personas que aún seguían fuera de sus viviendas.

El fuego, que llegó a avanzar hasta 100 metros por minuto debido a las condiciones extremas, arrasó unas 7 mil hectáreas en un perímetro superior a los 40 kilómetros, convirtiéndose en uno de los incendios más mortales registrados en la historia reciente del país.

El fuego, que llegó a avanzar hasta 100 metros por minuto debido a las condiciones extremas, arrasó unas 7 mil hectáreas en un perímetro superior a los 40 kilómetros. AFP

Las autoridades atribuyeron la mejora de la situación a las condiciones meteorológicas favorables registradas durante la noche del sábado, con mayor humedad y menor intensidad del viento, factores que facilitaron el trabajo de los equipos de emergencia.

A pesar de la estabilización, el balance oficial de víctimas se mantiene en 12 personas fallecidas. La Guardia Civil continuará realizando inspecciones en la zona para descartar la existencia de más víctimas, mientras avanzan las labores de identificación de los cuerpos, un proceso que se ha retrasado debido a que varios familiares de las víctimas residen en otros países.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar este lunes la zona afectada para evaluar los daños y respaldar las labores de recuperación.

España registró el año pasado cerca de 400 mil hectáreas devastadas por el fuego. REUTERS

España enfrenta un verano de alto riesgo por incendios

Las autoridades advirtieron que el país atraviesa un verano especialmente complicado debido a las altas temperaturas y a las condiciones derivadas del cambio climático, que han incrementado la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.

España registró el año pasado cerca de 400 mil hectáreas devastadas por el fuego, la cifra más alta desde que existen registros del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, con un saldo de ocho personas fallecidas.

El gobierno andaluz reiteró que, aunque el incendio de Los Gallardos se encuentra estabilizado, los trabajos de vigilancia y control continuarán para evitar posibles reactivaciones.