Incendio en España: estabilizan fuego en Almería; autorizan regreso de evacuados

El devastador incendio forestal en la provincia de Almería, en el sur de España, que dejó al menos 12 personas fallecidas, quedó estabilizado, informó este domingo el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a través de su cuenta de X. El fuego permanece controlado después de arrasar con alrededor de 7 mil hectáreas.

Moreno Bonilla explicó que el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía y la evolución favorable de las condiciones meteorológicas durante la noche del sábado, caracterizadas por altos niveles de humedad, contribuyeron a estabilizar el incendio que comenzó el pasado jueves en el municipio de Los Gallardos, considerado ya el más grave registrado en la historia de Andalucía.

Buenas noticias. Tras días muy duros", el servicio de extinción de incendios "da por estabilizado" el fuego en Los Gallardos, escribió Moreno Bonilla en su mensaje. Agregó que el incendio "está perimetrado y acotado", por lo que se autorizó el regreso gradual de las mil personas que todavía permanecían evacuadas.

La búsqueda de posibles víctimas continuará este domingo con un nuevo operativo de revisión encabezado por la Guardia Civil, con el objetivo de confirmar que no haya más personas fallecidas. A estas labores también se sumarán alrededor de un centenar de integrantes de Protección Civil, pertenecientes a distintas agrupaciones de la provincia de Almería.

La mejora en las condiciones para combatir el mortífero incendio permitió además el regreso de parte de las personas que habían sido desalojadas de sus viviendas, mientras los bomberos continúan este domingo con los trabajos para estabilizar completamente las llamas y mantener el control del siniestro.

Tras una jornada con condiciones favorables que permitió a los equipos de emergencia atacar el fuego con mayor eficacia, el responsable regional de Emergencias, Antonio Sanz, anunció la noche del sábado que 600 de las casi mil 500 personas evacuadas ya podían regresar a sus hogares.

El trabajo realizado durante la jornada y la estabilización de gran parte del perímetro han permitido adoptar estas medidas y seguir avanzando, siempre con la máxima prudencia, en el regreso a la normalidad", indicó en un comunicado difundido por el gobierno de Andalucía.

Continúan las labores de revisión

Horas antes, el ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, señaló que los bomberos aprovecharon las condiciones favorables de viento y humedad registradas el sábado para avanzar hacia el control del incendio, que durante esa jornada ya no rebasó las 6 mil 600 hectáreas afectadas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitará este lunes la zona devastada por las llamas, donde en las carreteras todavía permanecen las carrocerías calcinadas de vehículos que quedaron atrapados por el fuego, el cual llegó a propagarse a una velocidad de 100 metros por minuto.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el saldo de 12 personas fallecidas, de las cuales una parte importante podría ser de origen extranjero. No obstante, continúan con cautela respecto al número de personas desaparecidas, ya que aún deben concluir las autopsias y la identificación de los cuerpos localizados.

Este proceso se ha retrasado debido a que, según informó el Centro de Integración de Datos, la obtención de muestras de ADN de familiares ha sido compleja, ya que varios de ellos se encuentran viajando desde otros países.

Guardia Civil mantiene operativo

Pese a ello, la Guardia Civil realizará una nueva inspección este domingo para verificar que no existan más víctimas sin localizar.

"Ha entrado en más de 250 viviendas para verificar que no hubiera nadie dentro y ahora realizará esta última revisión sobre el terreno para confirmar que no hay nadie más", señaló la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, durante una entrevista con la televisión pública española.

Con información de AFP.

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