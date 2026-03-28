Kim Jong Un supervisa motor de cohete de combustible sólido; intensifica desarrollo militar

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó recientemente una prueba en tierra de un motor de cohete de combustible sólido, en lo que analistas consideran una nueva señal del fortalecimiento de su arsenal estratégico y de su apuesta por sistemas de lanzamiento más avanzados.

De acuerdo con la agencia estatal KCNA, el ensayo forma parte del plan nacional de desarrollo de defensa incluido en el actual programa quinquenal del régimen. El motor, fabricado con materiales compuestos de fibra de carbono, alcanzó un empuje máximo de 2,500 kilonewtons, lo que lo posiciona como un componente clave para futuros misiles de largo alcance.

Kim afirmó que el desarrollo de este tipo de tecnología “se ajusta a la estrategia nacional y la demanda militar de modernización de las fuerzas estratégicas”, subrayando que el país ha entrado en una “fase significativa de cambio” en su capacidad defensiva.

Los motores de combustible sólido representan un avance crucial frente a los de combustible líquido, ya que permiten lanzar misiles con menor tiempo de preparación, lo que dificulta su detección y eventual interceptación. Expertos en defensa señalan que Pyongyang busca incorporar estos sistemas en sus misiles balísticos intercontinentales (ICBM), capaces de alcanzar objetivos a miles de kilómetros.

Expertos señalan que estos motores dificultan la detección e interceptación de misiles. AFP

Las imágenes difundidas por medios estatales muestran al líder norcoreano inspeccionando el equipo y observando de cerca la expulsión de llamas durante la prueba. Aunque no se revelaron detalles sobre la ubicación ni la fecha exacta del ensayo, el evento coincide con una serie de actividades militares recientes.

En paralelo, Kim también visitó instalaciones de entrenamiento de fuerzas especiales, donde presenció pruebas de armamento avanzado, incluido un nuevo tanque de batalla principal que, según el propio líder, podría contrarrestar “casi todas las armas antitanque existentes”. Estas acciones reflejan un enfoque integral en la modernización de capacidades tanto ofensivas como terrestres.

Corea del Norte avanza en carrera armamentista

El desarrollo de motores de combustible sólido ha sido identificado por organismos internacionales como uno de los principales objetivos del programa armamentista norcoreano.

Según análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y reportes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, este tipo de tecnología incrementa significativamente la capacidad de respuesta militar de un país, al permitir despliegues más rápidos y móviles.

Además, estudios del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señalan que Corea del Norte ha priorizado el desarrollo de misiles sólidos desde al menos 2019, con avances progresivos en alcance, precisión y capacidad de carga. Este enfoque responde a la necesidad de garantizar una disuasión efectiva frente a Estados Unidos y sus aliados en Asia.

El uso de materiales compuestos como la fibra de carbono también sugiere mejoras en la eficiencia estructural de los misiles, reduciendo peso y aumentando el rendimiento del empuje. Este tipo de innovación ha sido clave en los programas balísticos de potencias militares consolidadas.

Para la comunidad internacional, estos avances representan un desafío creciente en materia de seguridad regional y no proliferación nuclear. Corea del Norte continúa bajo sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, pero ha mantenido su desarrollo armamentista como eje central de su política de defensa.