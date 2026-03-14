Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos no identificados, según Seúl

Corea del Norte disparó este sábado unos 10 misiles balísticos no identificados hacia el mar de Japón, informó Seúl, pocos días después de que Pyongyang advirtiera de "terribles consecuencias" por las maniobras militares anuales que llevan a cabo Corea del Sur y Estados Unidos.

El Norte frustró recientemente además las esperanzas de un deshielo diplomático con Seúl, un aliado estrecho de Estados Unidos en temas de seguridad, al describir sus acercamientos como una "farsa torpe y engañosa".

Las fuerzas armadas surcoreanas detectaron "alrededor de 10 misiles balísticos no identificados lanzados desde la zona de Sunan, en Corea del Norte, hacia el mar del Este alrededor de la 01h20 pm" (04H20 GMT), indicó el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Seúl en un comunicado, usando el nombre local de esas aguas.

El Ministerio de Defensa de Japón también confirmó uno de los disparos, al afirmar en la red social X que "lo que posiblemente sea un misil balístico fue lanzado desde Corea del Norte".

Estos anuncios se produjeron pocas horas después de que el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, dijera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un sería "bueno".

Washington lleva décadas liderando los esfuerzos para desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte, pero las cumbres, las sanciones y la presión diplomática han tenido poco impacto.

En los últimos meses, el gobierno de Trump ha presionado para reactivar las conversaciones de alto nivel con Pyongyang, con la vista puesta en una posible cumbre con Kim Jong Un este año, posiblemente durante la visita que el líder republicano prevé hacer a China en abril.

El primer ministro surcoreano Kim, quien se reunió con el líder republicano en Washington, dijo que el mandatario le comentó: "Reunirse con [Kim Jong Un] sería bueno. Es realmente bueno reunirse. Pero podría suceder cuando vayamos a China esta vez, o tal vez no, o incluso podría ser más adelante".