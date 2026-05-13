Kevin Warsh obtiene aprobación del Senado para convertirse en próximo presidente de la Fed

El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles el nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, colocando al abogado y financiero de 56 años al frente del banco central en un contexto marcado por una inflación creciente que podría complicar la aplicación de los recortes de tasas de interés exigidos por el presidente Donald Trump.

La cámara, con mayoría republicana, había confirmado el martes a Warsh para un mandato de 14 años en la Junta de Gobernadores de la Fed, integrada por siete miembros.

Su asunción en ambos cargos depende aún de las firmas finales de la Casa Blanca en la documentación enviada por el Senado. Warsh reemplazará a Jerome Powell, cuyo mandato concluye el viernes, aunque Powell continuará como gobernador dentro de la institución.

Stephen Miran, actual gobernador de la Fed y principal defensor de los recortes de tasas, dejará su puesto en la junta para dar lugar a Warsh.

Se prevé que Warsh presida la próxima reunión de la Reserva Federal, programada para los días 16 y 17 de junio, en un momento en que el banco central mantiene un intenso debate interno sobre la orientación futura de las tasas de interés.

¿Quién es Kevin Warsh?

Kevin Maxwell Warsh nació en Albany, Nueva York, en 1970. Estudió en la Universidad de Stanford y en la Escuela de Derecho de Harvard, donde obtuvo su título de abogado. Su carrera comenzó en Morgan Stanley, especializado en fusiones y adquisiciones, antes de ingresar al gobierno de George W. Bush como asesor económico en la Casa Blanca.

Entre 2006 y 2011 fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, donde se convirtió en enlace clave con Wall Street durante la crisis financiera de 2008. Participó en negociaciones críticas como la venta de Bear Stearns y el rescate de AIG. Tras dejar la Fed, se dedicó a la docencia en la Escuela de Negocios de Stanford y a colaborar en distintos consejos directivos.

En enero de 2026, el presidente Donald Trump lo nominó para dirigir la Reserva Federal, en reemplazo de Jerome Powell. Tras un proceso parlamentario muy disputado, el Senado aprobó su designación con una votación ajustada, reflejo de la polarización política en torno a su figura. Warsh asumió oficialmente el cargo el 13 de mayo de 2026.

Con información de Reuters.