Capturan en Argentina a mexicano señalado por EU de narcotráfico

Fuerzas de seguridad de Argentina capturaron al mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, sobre quien pesaba una solicitud de captura internacional emitido por Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. La detención se realizó en un hotel de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, según informaron el Ministerio de Seguridad Nacional y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó la operación en una publicación en X.

Este es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, narco mexicano. Hoy Interpol emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición, por un pedido de la Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico”

Operativo de inteligencia

La SIDE detalló que, mediante tareas de inteligencia y con apoyo de la Dirección Nacional de Migraciones, se detectó el ingreso del prófugo al país. Tras verificar con las autoridades estadounidenses la vigencia del requerimiento judicial, se dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina, que concretó la detención.

De acuerdo con las autoridades argentinas, Aguirre Covarrubias es requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois en una causa iniciada en 2016, acusado de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína. El mexicano se encontraba prófugo tras incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza.

La ministra Monteoliva subrayó: “La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan”. Por su parte, la SIDE destacó que la captura fue posible gracias al funcionamiento articulado del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación internacional.

La Justicia argentina deberá llevar adelante el proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde Aguirre Covarrubias enfrentará los cargos por narcotráfico.