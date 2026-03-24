Jurado declara a Meta responsable por poner en riesgo a menores en sus plataformas

Un jurado de Nuevo México declaró al gigante de las redes sociales Meta como responsable de poner en peligro a menores de edad al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, informó la compañía.

El veredicto, que crea un precedente, fue emitido al cabo de un juicio de seis semanas en el que el estado acusó a la empresa matriz de Facebook e Instagram de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas.

El grupo californiano fue condenado a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Juicio contra Meta

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó en 2023 una demanda contra Meta —empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

Torrez alega que la compañía no protegió a los niños del abuso sexual y la trata de personas.

Durante su alegato el lunes, la fiscal Linda Singer acusó a Meta de haber comunicado de forma engañosa sobre sus medidas de protección de menores.

Meta no reveló la probabilidad de que el algoritmo pusiera a depredadores en contacto con adolescentes, de que recomendara contenidos tan sensacionalistas y dañinos", dijo Singer, según el diario Albuquerque Journal.

Un portavoz de Meta afirmó que el caso del estado era "sensacionalista" y se basaba en documentos "escogidos a conveniencia". "El Estado no logró probar su caso", dijo.

El estado solicita la sanción civil máxima de 5 mil dólares por cada uno de los cerca de 221 mil adolescentes de Nuevo México que, según afirma, usan Facebook e Instagram. Meta impugna esa cifra.

Una segunda fase del proceso en Nuevo México está prevista para mayo, cuando un juez escuchará la demanda del estado según la cual Meta creó una molestia pública y debe financiar programas para abordar los supuestos daños a los niños.

Con información de AFP.