Primer aniversario de León XIV: “El Estado es necesario contra el crimen”

Al cumplir un año al frente de la Iglesia católica, el papa León XIV criticó la desigualdad, la falta de servicios y el crimen organizado.

Ante estas realidades, que a veces adquieren dimensiones preocupantes, la presencia y la acción del Estado son más necesarias que nunca, para dar seguridad y confianza a los ciudadanos y restar espacio a la delincuencia organizada”, declaró el jerarca durante su visita a la ciudad de Nápoles.

León, quien ha despertado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras criticar la guerra de Irán, pidió a los fieles que rezaran para que los gobiernos de todo el mundo se alejen de la violencia.

También se trasladó a Pompeya, a unos 245 kilómetros al sur de Roma, cerca de las famosas ruinas de una erupción volcánica, el papa dijo que se uniría a sus oraciones para que Dios comenzara a “tocar los corazones, apaciguar el rencor y los odios fratricidas, e iluminar a quienes tienen responsabilidades especiales de gobierno”.

Papa León visitó santuario de la Virgen del Rosario

Allí visitó el santuario de la Virgen del Rosario, que alberga los restos de Bartolo Longo, una figura del siglo XIX que volvió al catolicismo después de haber sido sacerdote satánico, y a quien el propio León canonizó en octubre.

“Qué hermoso día... ¡cuántas bendiciones!”, dijo el papa a la multitud de fieles, entre los cuales se encontraban unas 400 personas enfermas y con discapacidad.

“Me siento particularmente bendecido de poder venir aquí, a este santuario, en este día de aniversario”, añadió.

León XIV tiene una fuerte conexión personal con este santuario, que mencionó en su primer discurso desde el balcón de la plaza de San Pedro del Vaticano tras ser electo el 8 de mayo de 2025 por el colegio cardenalicio.

Tras describir las fatigas y desasosiego, el Papa aludió la necesidad de los discípulos del Evangelio de la cercanía de Jesús. “Las voces de un pueblo que, aún hoy, siente la necesidad de detenerse para preguntarse: ¿qué es lo que realmente importa?”, expresó.

Hermanos, hermanas, en esta ciudad fluye un anhelo de vida, de justicia y de bien que no puede ser abrumado por el mal, el desánimo y la resignación. Por eso es necesario que, no solos, sino juntos, nos preguntemos: ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué es necesario e importante para retomar el camino con el ímpetu del compromiso en lugar del cansancio del desinterés, con el valor del bien en lugar del miedo al mal, con el cuidado de las heridas en lugar de la indiferencia?”, aseguró el religioso.

Después de Pompeya, el sumo pontífice se trasladó a Nápoles, donde veneró las reliquias de San Jenaro, patrón de la ciudad, y saludó a la multitud en la plaza del Plebiscito.

En un discurso alabó la belleza de la ciudad, que calificó de “perla del Mediterráneo”, pero recalcó asimismo sus “múltiples rostros de la pobreza”.

León, el primer papa estadunidense, tuvo el jueves pasado una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, tras semanas de tensión con el presidente Donald Trump.

A lo cual, ayer el secretario declaró ante medios de comunicación que la reunión con el pontífice fue “muy buena” y que hablaron de temas como la libertad religiosa y la amenaza que representa Irán.

Con información de AFP y Reuters.