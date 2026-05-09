Castigo a los laboristas: Reform UK y los Verdes avanzan en elecciones locales en Reino Unido

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, declaró ayer que no piensa dimitir, pese a las “duras” pérdidas de escaños que sufrió su partido en las recientes elecciones locales, en las que se registraron fuertes avances para los Verdes y la formación de ultraderecha antimigrante, Reform UK, partidos antes periféricos en el debate político en el Reino Unido.

No voy a marcharme y sumir al país en el caos. Los resultados son duros, muy duros, y no voy a maquillarlos”, dijo el actual premier después de que su partido cedió varios bastiones obreros históricos a Reform UK.

El líder de este partido de extrema derecha, Nigel Farage, celebró los resultados, estimando que demuestra que “han llegado para quedarse”.

Otro de los ganadores de estas recientes elecciones es el partido Verde, que ha girado a la izquierda bajo el liderazgo de Zack Polanski. En la misma línea que la declaración de Farage, el líder del Partido Verde dijo que la política bipartidista británica, entre laboristas y conservadores, está “muerta y enterrada”, mientras celebraba la elección de la verde Zoe Garbett como alcaldesa del distrito londinense de Hackney.

En total, más de 5 mil escaños locales estaban en juego en estas elecciones en Inglaterra, de un total que supera los 16 mil. Si bien Labour aún conserva el mayor número de consejos locales controlados, con 26, las elecciones representaron un fuerte avance para Reform UK, que ganó más de mil 300 escaños locales y pasó de casi no tener presencia local a ganar la mayoría en 13 consejos.

Los Verdes también lograron un crecimiento importante en su influencia territorial, consiguiendo más de 350 escaños y 4 consejos bajo su control, mientras que el bloque de NOC – consejos sin mayoría clara u partidos locales en mayoría – llegó a 59 consejos, el número más alto del mapa.

Para los laboristas, la derrota electoral se remató por la pérdida de la mayoría en el Parlamento galés contra Reform UK y por las pérdidas de escaños en el Parlamento escocés frente a los independentistas.

Además de una victoria para los partidos marginales, el resultado refleja un fuerte castigo hacia el partido de Starmer, que se ha vuelto altamente impopular tras una serie de errores, cambios de postura y polémicas, como la de su nombramiento de Peter Mandelson como embajador a Estados Unidos, pese a sus vínculos con el difunto pedófilo convicto, Jeffrey Epstein.