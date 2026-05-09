El misterio que marcó una misión espacial

Un audio de la misión espacial Gemini 7 documentó el momento en el que el astronauta Frank Borman informó al control de misión sobre el avistamiento de un objeto no identificado.

Tenemos referencias a objetos que la tripulación observó. Debido a una falla mecánica no tenemos esa parte en el audio. Contiene referencias no solo de avistamiento de algunas partículas, sino también de un objeto no identificado”, declaró Borman, en la grabación que forma parte de los archivos que divulgó Estados Unidos sobre objetos no identificados ayer.

Dicha comunicación quedó registrada entre la nave y el centro de control de la NASA en Houston.

En su reporte del 5 de diciembre de 1965, durante la misión Gemini 7, Borman informó sobre el avistamiento de un “bogey”, término utilizado en aviación para señalar un objeto o aeronave cuya identidad no ha sido confirmada correctamente.

La conversación también incluye comentarios del astronauta Jim Lovell, compañero de tripulación de Borman. El intercambio forma parte de los registros históricos de comunicaciones espaciales realizadas durante una de las misiones tripuladas más relevantes del programa Gemini, y fue incluido en los archivos recientemente publicados por el sitio web del departamento de Seguridad de Estados Unidos.