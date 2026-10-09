Juez ordena arresto del hermano de Flávio Bolsonaro; aumenta tensión electoral en Brasil

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el arresto del exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente reside en Estados Unidos y fue condenado este año por actividades de cabildeo relacionadas con el gobierno estadounidense.

La decisión se produce en un momento especialmente delicado para la política brasileña, a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, hermano del exlegislador y candidato de la derecha.

De acuerdo con la resolución judicial, Eduardo Bolsonaro debe comenzar de inmediato el cumplimiento de la pena de cuatro años de prisión que recibió en junio pasado.

Además de emitir la orden de captura, Alexandre de Moraes determinó la cancelación del pasaporte brasileño del exlegislador y notificó a la Policía Federal para que proceda a su detención en caso de que regrese al país.

El magistrado argumentó que el acusado no puede beneficiarse de permanecer fuera de Brasil para evadir la aplicación de la ley.

Eduardo Bolsonaro, de 42 años, reside en Texas desde 2025 y cuenta con residencia permanente en Estados Unidos.

Su permanencia fuera de Brasil provocó la pérdida de su escaño legislativo y también de su cargo como investigador de la Policía Federal brasileña.

La condena está relacionada con actividades de cabildeo realizadas ante autoridades estadounidenses para promover sanciones contra integrantes del gobierno brasileño y respaldar medidas comerciales contra Brasil durante el proceso judicial que enfrentó su padre, Jair Bolsonaro.

Figura clave de la campaña de Flávio Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro ha sido uno de los principales enlaces políticos entre el entorno de su hermano Flávio Bolsonaro y la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

A finales de mayo acompañó a Flávio Bolsonaro a una reunión celebrada en la Casa Blanca, en momentos en que el candidato enfrentaba cuestionamientos relacionados con presuntos vínculos con un banquero posteriormente desacreditado.