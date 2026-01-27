Juez de Minnesota ordena comparecer al jefe en funciones del ICE

El juez presidente de la corte federal del Minnesota ordenó al jefe en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que comparezca ante el tribunal el viernes para explicar en persona por qué esa agencia no ha cumplido decenas de órdenes judiciales en las últimas semanas.

En una presentación a última hora del lunes, el juez Patrick Schiltz dijo que el director interino del ICE, Todd Lyons, debe explicar por qué no debe ser declarado en desacato después de que su agencia incumplió un plazo para proporcionar a un detenido una audiencia de fianza.

Manifestantes protestan contra actuación del ICE en Minnesota. AFP

Este tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, pese a que decidieron enviar a miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna previsión para hacer frente a los cientos de peticiones de hábeas y otras demandas que seguramente resultarían", escribió Schiltz. "La paciencia del tribunal ha llegado a su fin".

Schiltz dijo que cancelará la audiencia del viernes si el detenido es puesto en libertad. El juez, que tiene su sede en Mineápolis, fue nombrado para el cargo por el presidente republicano George W. Bush.

Manifestantes protestan contra actuación del ICE en Minnesota. AFP

La orden de Schiltz se produjo en un momento en que los manifestantes se quejan de las tácticas de ICE para avanzar en la represión de la inmigración por parte del presidente Donald Trump.

Agentes de ICE dispararon y mataron a dos ciudadanos estadunidenses, Renee Good y Alex Pretti, en dos incidentes ocurridos en Mineápolis este mes.

Agentes del ICE mataron a otro ciudadano estadunidense durante las redadas contra migrantes. AFP

Reproducir

Con información de Reuters

vjcm