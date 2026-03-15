AIE libera petróleo inmediato para Asia; América y Europa lo recibirán a fin de marzo

Ante la crisis energética global derivada del conflicto en Medio Oriente, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirmó este domingo 15 de marzo que la liberación masiva de sus reservas estratégicas de petróleo ya está en marcha.

Sin embargo, precisó que el flujo de crudo hacia los mercados internacionales seguirá un calendario escalonado: mientras que países de Asia y Oceanía tendrán acceso de forma "inmediata", las regiones de América y Europa deberán esperar hasta finales de marzo para recibir este alivio.

Esta intervención, la más grande en los 50 años de historia de la organización, busca contrarrestar el disparo en el precio del barril de Brent, que ha superado los 100 dólares debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz ha frenado el paso de petróleo- REUTERS

¿Qué es la AIE y por qué es clave en esta crisis?

La AIE es una organización autónoma con sede en París, fundada en 1974 tras la crisis del petróleo de 1973. Su misión original era ayudar a los países industrializados a coordinar una respuesta ante interrupciones graves en el suministro de petróleo.

Hoy en día, la Agencia Internacional de la Energía actúa como "guardián" energético del mundo desarrollado. Sus 32 países miembros están obligados por ley a mantener reservas de petróleo equivalentes a al menos 90 días de sus importaciones netas.

Cuando ocurre una catástrofe o un conflicto bélico -como el actual en el Golfo-, la AIE tiene la facultad de ordenar una liberación coordinada de estas reservas para estabilizar los precios y evitar un colapso económico global.

Una liberación de magnitud histórica

Por unanimidad, los miembros decidieron liberar un total de 411.9 millones de barriles (cifra ajustada según los reportes más recientes). Es apenas la sexta vez en medio siglo que la agencia activa este protocolo de emergencia y, según sus propios voceros, jamás se había aprobado una liberación de esta envergadura.

La AIE liberará 411.9 millones de barriles de petróleo Canva

De acuerdo con Reuters, el compromiso se divide de la siguiente forma:

271.7 millones de barriles provendrán de reservas gubernamentales directas.

provendrán de reservas gubernamentales directas. 116.6 millones de barriles de las existencias obligatorias que mantiene la industria privada.

de las existencias obligatorias que mantiene la industria privada. 23.6 millones de barriles de otras fuentes estratégicas.

El análisis técnico revela que el 72% de la liberación será en forma de petróleo crudo, esencial para que las refinerías no detengan su operación, mientras que el 28% restante llegará como productos petrolíferos terminados (gasolina y diésel) para su venta directa al público.

Tiempos de entrega: el factor geográfico

La AIE explicó que la rapidez de la entrega depende de los planes individuales de puesta en marcha de cada Estado miembro.

Asia y Oceanía: Países como Japón, Corea del Sur y Australia han desbloqueado sus reservas de forma inmediata para atajar la subida de precios que ya afecta gravemente a su región por la cercanía con el conflicto en Irán.

Países como Japón, Corea del Sur y Australia han desbloqueado sus reservas de forma inmediata para atajar la subida de precios que ya afecta gravemente a su región por la cercanía con el conflicto en Irán. América y Europa: Para el mercado en México, Estados Unidos y la Unión Europea, el crudo de reserva comenzará a estar disponible desde finales de marzo. Esta diferencia de tiempos responde a la logística de transporte y a la necesidad de coordinar las salidas de inventarios almacenados en infraestructuras críticas, como la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de EU.

El papel de la AIE en esta crisis es servir como un "amortiguador" frente a la volatilidad. Mientras el presidente Donald Trump advierte sobre ataques más severos contra infraestructuras iraníes y el Estrecho de Ormuz -por donde transita el 20% de la producción mundial- sigue bajo asedio, la inyección de estos 411 millones de barriles intenta prevenir que el pánico dispare el crudo hacia los 120 o 150 dólares.

Por el estrecho de Ormuz circula 20% de la producción mundial de petróleo Reuters

Con información de AFP y Reuters.