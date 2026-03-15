Irán asegura que la guerra no terminará hasta que esté "seguro" de que no se repetirá

El gobierno de Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, aseguró que Teherán posee “muchas pruebas” de que bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio fueron utilizadas para atacar territorio iraní en medio de la guerra regional que involucra también a Israel.

En una entrevista con el medio árabe Al-Araby Al-Jadeed, el canciller iraní explicó que imágenes satelitales y vigilancia electrónica demostrarían que instalaciones militares estadounidenses en la región participaron en operaciones ofensivas.

Según Araqchi, misiles habrían sido lanzados desde los Emiratos Árabes Unidos contra la isla de Isla de Jark, un enclave estratégico desde donde se exporta gran parte del petróleo iraní.

Estas acusaciones surgen mientras la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa escalando tras más de dos semanas de enfrentamientos directos.

Irán condiciona el fin de la guerra a garantías

El canciller iraní afirmó que el conflicto no terminará hasta que Irán tenga certeza de que los ataques no se repetirán y que habrá reparaciones por los daños causados.

Araqchi recordó los enfrentamientos del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos de junio de 2025, asegurando que Teherán no aceptará una pausa temporal que permita a sus adversarios reorganizarse.

Las declaraciones reflejan la postura cada vez más rígida del gobierno iraní, que exige condiciones más firmes antes de considerar cualquier negociación diplomática.

Trump descarta acuerdo inmediato y amenaza

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las condiciones actuales “no son suficientemente buenas” para llegar a un acuerdo con Irán que ponga fin al conflicto.

En una entrevista con NBC News, Trump aseguró que Teherán busca negociar, pero advirtió que Washington continuará con su ofensiva militar.

El mandatario estadounidense incluso insinuó la posibilidad de bombardear nuevamente instalaciones petroleras en la Isla de Jark, el principal centro de exportación de crudo de Irán.

De acuerdo con el Pentágono, más de 15 mil objetivos militares han sido alcanzados dentro del territorio iraní desde el inicio de la campaña militar conjunta con Israel.

Escalada militar en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz

Trump también anunció que las fuerzas estadounidenses intensificarán operaciones en la costa iraní cercana al Estrecho de Ormuz, una ruta marítima por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Irán ha respondido con el bloqueo del estrecho, una medida que ha provocado un fuerte aumento en los precios internacionales del petróleo.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, prometió mantener cerrado el paso estratégico, aunque su situación física ha generado especulación internacional.

Trump incluso afirmó públicamente que no tiene certeza de si el líder iraní sigue con vida, mientras el gobierno de Teherán sostiene que no existe ningún problema con su estado de salud, pese a que habría resultado herido al inicio de la guerra.

Israel lanza nuevos ataques y crece tensión militar

El ejército de Israel confirmó el lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en el oeste de Irán, intensificando la campaña aérea.

En respuesta, los Guardianes de la Revolución Islámica calificaron al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como un criminal y prometieron perseguirlo.

Las fuerzas iraníes también afirmaron haber ejecutado ataques con drones contra instalaciones policiales y centros de comunicación por satélite en Israel.

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel provocó la muerte del anterior líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Según el Ministerio de Salud iraní, más de 1,200 personas han muerto en los bombardeos, aunque estas cifras no han sido verificadas de manera independiente.

La ACNUR, agencia de la ONU para los refugiados, estima que hasta 3.2 millones de personas han sido desplazadas dentro de Irán debido a la guerra.

A pesar del conflicto, algunas zonas de Teherán comenzaron a recuperar cierta normalidad, con cafés, restaurantes y comercios reabriendo parcialmente, especialmente en el bazar de Bazar de Tajrish, días antes de la celebración del Nowruz, el Año Nuevo persa.

Sin embargo, los analistas advierten que la guerra sigue escalando y podría provocar consecuencias económicas globales, especialmente si persiste el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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