POZA RICA.— La escasez de oportunidades laborales con un salario digno y el anhelo recurrente desde la infancia de ser soldado llevaron a Alan Lira a tomar una decisión drástica: enlistarse en las filas del Ejército de la Federación de Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania.

Alan radicaba en el municipio de Poza Rica, donde aún vive su familia. Su madre, Dulce Idalia Navarro, relata que el joven se trasladó durante un tiempo a Monterrey con el propósito de trabajar y generar ingresos suficientes tanto para su sustento personal como para respaldar económicamente a su madre, quien padece diversos problemas de salud. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ingreso obtenido dejó de ser suficiente.

Alan y mamá. Cortesía

Fue en ese contexto de precariedad cuando Alan encontró en redes sociales publicaciones emitidas por reclutadores rusos que ofrecían integración a las fuerzas armadas. Tras verificar la autenticidad de los datos y ponerse en contacto directo con la embajada de dicho país, comunicó a su familia que cumpliría su meta de vestir un uniforme militar, aunque esto implicara trasladarse a más de 10 mil kilómetros de su hogar.

Lo comentamos, lo platicamos y oramos. El sueño de mi hijo siempre fue ser soldado”, explica Dulce Idalia.

Esa aspiración había sido truncada en México. Durante su niñez, Alan sufrió un accidente que le provocó secuelas en una de sus rodillas. Dicha condición impidió su ingreso a la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de haberlo intentado en reiteradas ocasiones. Su madre recuerda que el requerimiento de contar con un perfil físico sin observaciones fue siempre el obstáculo.

Mensajes a su madre. Cortesía

A diferencia de los múltiples reportes internacionales que documentan engaños de reclutamiento hacia ciudadanos extranjeros, Dulce Idalia aclara que ese no fue el caso de Alan:

Mi hijo en ningún momento se fue engañado; él sabía muy bien a lo que iba”.

El proceso de reclutamiento incluyó evaluaciones médicas exhaustivas. Dado que Alan presentaba un cuadro de anemia severa al momento de postularse, los servicios médicos asignados por la representación rusa le brindaron tratamiento previo para elevar sus niveles de hemoglobina y le aplicaron un esquema de vacunación. Una vez estabilizada su salud, le proporcionaron los pasajes aéreos a Moscú, a principios de julio.

Al arribar a territorio ruso, inició formalmente su adiestramiento táctico. En las instalaciones de entrenamiento coincidió con decenas de latinoamericanos que, atraídos por la remuneración económica, decidieron incorporarse a una conflagración ajena.

Alan, calor de hogar. Cortesía.

Con el avance del entrenamiento, Alan asumió tareas de mayor especialización y fue asignado a las brigadas antidrones.

“Estaba orgulloso porque me dijo: ‘Mamá, bajé tres drones’. Yo le dije: ‘Qué bien, hijo, recuerda que cuando uno hace algo lo tiene que hacer muy bien hecho’. Él me respondió: ‘Tú no te preocupes, yo voy a estar bien’”, rememora.

La comunicación entre ambos era constante mediante llamadas y mensajes diarios. No obstante, el contacto se interrumpió de manera repentina hace casi un mes. Su último mensaje, enviado a las 5:00 a. m. antes de partir al frente, decía: “Te quiero, te amo, cuídate mucho, Dios te bendiga, voy al frente”. Desde entonces, la comunicación se perdió.

Actualmente, Dulce Idalia forma parte de redes de apoyo integradas por madres y esposas de combatientes latinoamericanos y africanos, donde comparten actualizaciones sobre el desarrollo del conflicto y reportes de bajas.

Alan, veracruzano en Rusia. Cortesía

Ante las críticas en redes sociales que califican a estos jóvenes como mercenarios, la madre defiende la dignidad de su hijo, recordando que su partida respondió a la búsqueda de un trabajo honesto frente a la falta de opciones locales.