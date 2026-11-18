El jefe de la agencia de inteligencia israelí Mossad, Roman Gofman, abogó por ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán durante las reuniones que mantuvo la semana pasada con funcionarios estadunidenses, según dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, porque no estaban autorizadas a hacer declaraciones públicas.

Gofman se reunió en Washington con funcionarios de la administración de Donald Trump, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe, según esas fuentes, que añadieron que el jefe del Mossad los informó sobre los datos de inteligencia israelíes relativos a Irán. También viajó a Miami para reunirse con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, quien ha codirigido la diplomacia estadunidense en relación con Irán y Ucrania, según informaron medios israelíes.

La visita ocurrió después de que Trump declarara el 9 de noviembre que aplazaría los ataques contra Irán, tras una reunión con el primer ministro de Catar, país que media en las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán para evitar el retorno a una guerra a gran escala.

Presión sobre Trump para atacar Irán

Una de las fuentes señaló que la información que Gofman presentó se refería al programa nuclear iraní, un tema central de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Por las mismas fechas, el exministro israelí Ron Dermer, un estrecho confidente del primer ministro Benjamin Netanyahu, también estaba en Estados Unidos abogando por un ataque conjunto en reuniones con funcionarios de la administración Trump, según ambas personas.

Las dos fuentes afirmaron que los contactos de Gofman y Dermer formaban parte de los esfuerzos de Netanyahu por convencer a Trump de lanzar un nuevo ataque contra Irán. Netanyahu cree que la oportunidad de atacar se está reduciendo y, según una de las fuentes, a Israel le preocupaba que Estados Unidos pudiera empezar a reducir su considerable despliegue militar en la región antes de que termine el año.

Las gestiones de Gofman se producen cuando Netanyahu, que ejerce como primer ministro en funciones, enfrenta el riesgo de perder el poder tras unas elecciones inconclusas celebradas el mes pasado. Sus rivales políticos lo acusan de intentar agravar el conflicto para mejorar su debilitada posición política, algo que él niega.

La oficina de Netanyahu, que gestiona las consultas de los medios para el Mossad, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump duda entre escalar y negociar

Una tercera persona, implicada en los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, afirmó que líderes del Golfo han hablado con Trump para pedirle que no ataque a Irán, por temor a que Teherán cumpla sus amenazas de atacar a los Estados árabes del Golfo en represalia.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que Trump considera que la campaña de presión económica de Washington es tan devastadora para Irán que no hay necesidad de operaciones de combate a gran escala. Añadió que el presidente tiene todas las opciones a su disposición para garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear. El funcionario no comentó sobre ninguna reunión entre Gofman y Ratcliffe, y la CIA también se negó a hacer declaraciones.

Una reanudación de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán probablemente desencadenaría una escalada importante de la guerra, que comenzó el 28 de febrero con un ataque conjunto de los dos aliados que acabó con la vida del máximo líder iraní y provocó ataques iraníes contra los Estados árabes del Golfo aliados de Washington.

Desde abril se mantiene formalmente un frágil alto el fuego, aunque Irán y Estados Unidos han intercambiado disparos en repetidas ocasiones, incluso esta semana, cuando Estados Unidos bombardeó una isla iraní e Irán lanzó ataques contra Kuwait y Baréin.

En las últimas semanas, Trump ha alternado entre amenazas de intensificar la guerra y de reducir las hostilidades, y funcionarios estadunidenses afirman que no parece haber decidido cómo resolver el conflicto, que se ha vuelto políticamente impopular.

El ejército israelí considera que Irán no supone una amenaza inminente para Israel y que no es necesaria una acción militar inmediata, según las dos fuentes. El ejército no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Dos funcionarios europeos afirmaron que, aunque la economía iraní está bajo presión, no hay indicios de que el gobierno esté al borde del colapso. También se preguntaron qué podrían lograr Estados Unidos e Israel con una nueva ofensiva militar.