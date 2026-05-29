Hamás denuncia “limpieza étnica” tras anuncio de Israel sobre Gaza

Hamas que la afirmación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que su país ampliaría su zona de control en Gaza constituía una peligrosa escalada, mientras que los residentes del territorio palestino también expresaron su preocupación por el plan.

En virtud de un acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre, el ejército israelí debía mantener el control del 53 por ciento de Gaza, pero Netanyahu dijo el viernes que ampliaría esa zona hasta un 70 por ciento inicial, sin dar detalles ni un calendario.

"Estábamos en el cincuenta, pasamos al sesenta. Mi directriz es pasar a... vayamos paso a paso", dijo Netanyahu el jueves.

"En primer lugar, el setenta. Empecemos por ahí. Les estamos presionando (a Hamás) por todos los frentes. Nos ocuparemos de los restos".

El grupo militante palestino, que desencadenó dos años de guerra devastadora en Gaza con su ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, calificó sus comentarios como un plan de limpieza étnica y desplazamiento forzoso de palestinos.

Cualquier intento de imponer una nueva realidad de ocupación en Gaza es nulo e ilegítimo", afirmó Ismail al-Thawabta, jefe de la oficina de prensa del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, y añadió que la declaración de Netanyahu "supone una peligrosa escalada".

A más de ocho meses del alto el fuego, y con la atención mundial puesta en la guerra en Irán, el conflicto subyacente en Gaza sigue sin resolverse, con continuos ataques israelíes, escasa ayuda que llega a la población civil y el riesgo de nuevos episodios de violencia a gran escala.

Israel ya ha ampliado su zona de control en Gaza del 53 por ciento que se encontraba detrás de una "línea amarilla" trazada en el acuerdo de alto el fuego hasta alrededor del 64 por ciento, con una zona que ha designado como restringida en los mapas compartidos con los grupos de ayuda.

"En una flagrante violación de todos los acuerdos, como acostumbra a hacer, Netanyahu anunció la ampliación del control sobre el 70% de la Franja de Gaza, mientras continúan las matanzas y el hambre", declaró el portavoz del movimiento islamista palestino, Basem Naim, a la AFP.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar la tregua. Los ataques israelíes en Gaza han causado la muerte de más de 900 palestinos desde el inicio de la tregua, mientras que los ataques de militantes palestinos han causado la muerte de cuatro soldados israelíes.

El ejército israelí y la oficina del primer ministro no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para obtener más información y comentarios sobre la declaración de Netanyahu.