JD Vance busca forjar su propia imagen de cara a 2028 y marca distancia de Trump

En la recta final de su campaña relámpago para salvar la situación de los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato, el vicepresidente JD Vance cambió de estrategia: habló menos del presidente Donald Trump y más de los asuntos que definen su propia identidad política, según informó Reuters.

Vance defendió la causa de los republicanos, que perdieron el control del Congreso en las elecciones del martes, casi exclusivamente desde la perspectiva de su programa político, según un análisis de Reuters de media docena de discursos pronunciados desde la convención republicana celebrada en septiembre.

Evitó mencionar las políticas emblemáticas de Trump, como la guerra con Irán y las deportaciones, ya que las encuestas mostraban que la caída de la popularidad del presidente estaba lastrando a los candidatos republicanos.

Vance traza su propio rumbo republicano

El cambio fue deliberado, según dos personas familiarizadas con la estrategia. Vance y sus asesores consideraban que los asuntos que defendía —el nacionalismo económico, la moderación en política exterior y la seguridad pública— eran cuestiones políticamente potentes que podía abordar con autoridad.

Aunque Trump los había adoptado como parte de su movimiento MAGA, Vance se había erigido como su principal defensor, según esas personas. Este giro ofreció un primer atisbo de cómo el vicepresidente, de 42 años, podría trazar su propio rumbo ahora que los republicanos comienzan a mirar más allá de Trump.

Vance no ha dicho si se presentará a las elecciones presidenciales de 2028 y Trump no le ha respaldado ni a él ni a nadie más. Sin embargo, es considerado uno de los principales candidatos potenciales y, según algunos dirigentes republicanos, deberá heredar gran parte de la coalición de Trump mientras se distancia del lastre de su jefe.

El miércoles, Vance dio un paso más público para reforzar su imagen con un análisis postelectoral inusualmente directo. En una publicación en redes sociales culpó a la guerra con Irán de la derrota republicana y esbozó un programa para la recuperación del partido.

Pidió un rápido fin del conflicto e instó a los republicanos a centrarse en la asequibilidad, reevaluar las relaciones exteriores y revisar la relación de Washington con Israel.

Trump ha calificado las preocupaciones de los estadunidenses por la asequibilidad como un engaño demócrata. Según Reuters, inició la guerra contra Irán tras una presión constante del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien llegó a respaldar en las elecciones israelíes.

La publicación situó por primera vez a Vance abiertamente del lado de quienes abogan por el fin de la guerra. Tres personas familiarizadas con la Casa Blanca y con las comunicaciones de Vance declararon a Reuters que el vicepresidente no estaba rompiendo con Trump y que la jefa de gabinete, Susie Wiles, conocía de antemano la publicación.

El viernes, Trump reorganizó la cúpula de la Casa Blanca y sustituyó a Wiles por Stephen Miller, en una medida que sugiere que planea redoblar algunas de sus políticas más radicales.

Trump ha reconocido que la guerra influyó en la derrota republicana por el aumento de los precios de la gasolina, pero ha seguido defendiéndola:

"No habría hecho nada diferente", dijo Trump a la prensa el miércoles.

Reuters no pudo determinar si Trump estaba al corriente de la publicación con antelación. Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente, respaldó las declaraciones de Vance en redes sociales, junto con algunos aliados conservadores.

El debate sobre el futuro republicano

Según Michael Ricci, estratega republicano y antiguo asesor de los presidentes de la Cámara de Representantes John Boehner y Paul Ryan, este diálogo reforzó la imagen de Vance como posible abanderado conservador tras la era Trump. Ricci afirmó que el mensaje obligó a los conservadores a debatir los méritos de la guerra y los principios que deberían defender los candidatos presidenciales republicanos en 2028.

"Es simplista decir que busca formas de diferenciarse de Trump", afirmó Ricci. "Se trata de que utilice el altavoz que le brinda la vicepresidencia para marcar los términos del debate".

Los representantes de Vance se negaron a hacer comentarios. La Casa Blanca remitió a Reuters a las declaraciones de Trump del miércoles, cuando dijo a los periodistas que entendía el punto de vista de Vance sobre los resultados electorales.

Los demócratas están dispuestos a vincular a Vance, o a cualquier candidato republicano, con Trump en 2028, especialmente si el presidente desempeña un papel importante en la selección de los aspirantes.

"Existe un verdadero reto a la hora de posicionarse para ser viable en unas elecciones generales y, al mismo tiempo, ganar unas primarias que aún exigen que te inclines y beses el anillo", afirmó el estratega demócrata Igor Volsky.

La imagen de Vance no salió indemne de los comicios. Los republicanos perdieron en estados en los que él hizo campaña, y algunas estrategias que respaldó —incluido un anuncio del candidato a gobernador de Ohio, Vivek Ramaswamy, que ponía en duda los abusos sexuales sufridos por la candidata demócrata vencedora, Amy Acton— pueden haber inclinado la balanza en contra de los republicanos, según Reuters.

Otros posibles aspirantes a la presidencia en 2028 ofrecieron sus análisis. El senador por Texas Ted Cruz dijo que los republicanos no habían hecho lo suficiente en materia de asequibilidad. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que los candidatos derrotados se centraron demasiado en las cuestiones transgénero y descuidaron las preocupaciones de los votantes sobre los centros de datos y la inteligencia artificial. El secretario de Estado, Marco Rubio, se ha mantenido en silencio.

En los últimos días de campaña, Vance pidió en sus mítines a los votantes que apoyaran a los republicanos porque investigarían el fraude en los programas federales de sanidad y de lucha contra la pobreza, vinculándolo con la agenda migratoria de la Casa Blanca y el costo de la vida. Ignoró casi por completo la guerra con Irán y los precios de la gasolina, y rara vez mencionó a Trump por su nombre.

"Quiero que mis hijos formen una familia en un país vibrante, próspero, libre y floreciente. Quiero las cosas sencillas. Y como quiero eso para mí, también lo quiero para ustedes", declaró Vance en uno de sus últimos mítines en Carolina del Norte.