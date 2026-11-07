Expresidente Santiago Peña queda en prisión preventiva, imputado por la crisis bancaria en Paraguay

El expresidente paraguayo Santiago Peña quedó este sábado en prisión preventiva tras ser imputado por su presunta responsabilidad en una crisis bancaria que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos y precipitó su destitución, informó a periodistas el juez Humberto Otazú.

Peña fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La Fiscalía paraguaya lo acusa de haber usado su influencia para favorecer a Ueno Bank, un banco digital de apenas tres años de vida, ya que tuvo hasta 2025 acciones en el grupo que controlaba la institución.

Prisión preventiva tras tres horas de indagatoria

Al término de la audiencia, el juez informó que Peña cumplirá la medida en el Regimiento Escolta Presidencial en Asunción, donde ya estuvo detenido el viernes por la noche, trasladado desde su casa luego de que fuera rodeada por manifestantes.

Tras una indagatoria de más de tres horas, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y la inhibición de bienes para Peña y para Carlos Carvallo, imputado por los mismos cargos y por producción de documentos públicos falsos. El juez concedió ambos pedidos.

Manifestantes se concentraron cerca de la Fiscalía mientras Peña declaraba. REUTERS

Sobre Peña, Otazú dijo que debe estar bajo prisión preventiva "para garantizar su sometimiento" al procedimiento judicial y evitar riesgo de fuga. Además señaló que el expresidente se abstuvo de declarar durante la audiencia.

El abogado de Peña, Ricardo Preda, rechazó las acusaciones:

"El presidente no es quien directamente le dice a un ministro a qué banco hacer su depósito", señaló Preda a periodistas.

La Fiscalía acusa a Peña de engordar el banco con millones en fondos públicos y de ocultar o minimizar sus problemas financieros pese a haber sido alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia. También lo acusa de nombrar al frente del Banco Central a Carvallo, exdirectivo de Ueno Bank, lo que despierta sospechas de un potencial conflicto de interés. Las acusaciones no han sido probadas.

En las inmediaciones de la Fiscalía, mientras Peña declaraba, la abogada Macarena Chilavert, de 33 años, pidió cárcel para el expresidente:

"Queremos verle preso al responsable de esta desgracia. ¡Cárcel para Peña!", dijo Chilavert a la AFP.

La estudiante Leila Cosini, de 28 años, dijo a la AFP estar preocupada por sus depósitos:

"Perdí mi dinero. Estaba poniendo ahí justamente porque había una facilidad de abrir una cuenta", señaló Cosini.

Peña, de 47 años y del Partido Colorado, fue arrestado el viernes en su residencia menos de una hora después de ser destituido en un acelerado juicio político en el Senado. Los legisladores no le aceptaron la renuncia, que le habría asegurado fueros como senador vitalicio.

Casi tres millones de cuentas afectadas

La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia. La entidad manejaba más de 800 millones de dólares en fondos públicos, según la Fiscalía, con base en estimaciones del Ministerio de Economía.

La crisis afecta directamente a casi tres millones de cuentas de pensionados, empresas públicas y privadas, y hasta de la Conmebol. La intervención provocó protestas que la policía repelió con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Pedro Alliana, de 52 años y quien era vicepresidente de Peña, asumió el viernes como presidente y deberá completar el mandato hasta agosto de 2028. Prometió que los afectados por el "descalabro financiero" serán compensados.

El mandatario informó el sábado que ya se realizaron pagos a 1 millón 196 mil cuentas, por unos 160 millones de dólares. El Banco Central afirmó que ya devolvió depósitos a más de 50 por ciento de los ahorristas afectados.