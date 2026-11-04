La guerra que no termina, la inflación y el apoyo a Israel: las claves de la derrota republicana

Los republicanos perdieron las elecciones intermedias del martes en una derrota que el partido de Donald Trump todavía intenta explicar, pues, según proyecciones de medios estadunidenses, los demócratas conquistaron la Cámara de Representantes y también el Senado, aunque algunas contiendas siguen sin definirse y las cifras son preliminares.

Tras el revés, el vicepresidente JD Vance apuntó a la guerra en Irán, Trump señaló a Fox News y los especialistas ven una combinación de gasolina cara, inflación y desgaste de la relación con Israel, un conjunto de explicaciones que esta nota ordena con los datos disponibles hasta ahora.

Vance culpa a la guerra; Trump, a otros

El más explícito fue Vance, quien escribió el miércoles en la red social X: "La razón por la que perdimos es la guerra. El presidente mismo lo dijo anoche". El vicepresidente sostuvo que muchos votantes que respaldaron a Trump y a él en 2024 votaron por los demócratas en 2026.

Al mismo tiempo, Vance retó a quienes defienden la guerra con un desafío directo:

Si quieres argumentar que valió la pena perder el Senado durante los próximos seis años, hazlo", escribió, y añadió que un encuestador identificó cuatro medidas para recuperar votantes, entre ellas "cambiar nuestra relación con Israel".

Donald Trump dijo que habrían ganado si el aparecía en la boleta. REUTERS

Trump, por su parte, ofreció otra lectura de los resultados y publicó tras la votación:

¡Yo no estaba en la boleta y si lo hubiera estado, habríamos ganado POR GOLEADA!".

Según medios estadunidenses, también reconoció ante un periódico que "Irán fue una parte" de la derrota y dijo en una entrevista con Fox News que no lo ve como un golpe contra él.

Con Fox News, Trump mantuvo un reclamo que ya venía arrastrando: durante la noche electoral publicó tres mensajes contra la cadena y atribuyó su caída de audiencia a que no le es leal, con una frase que resumió su enojo: "Muy abajo, no por mí, sino porque están EN MI CONTRA", escribió. Días antes, según una agencia, había acusado a la cadena de dar demasiado espacio a los rivales republicanos.

Gasolina, inflación y el alto costo de la vida

El bolsillo pesó más que cualquier otro tema, según los sondeos, pues las encuestas a pie de urna de SSRS mostraron que casi 9 de cada 10 votantes consideraron el costo de la vida un factor crucial o importante, y una encuesta a votantes de una agencia de noticias halló que cerca de 6 de cada 10 atribuyen los precios altos a las políticas de Trump.

La gasolina se convirtió en el símbolo de ese malestar: el precio promedio nacional subió cerca de 19 por ciento desde el inicio de la guerra y llegó a 3.54 dólares por galón en marzo, de acuerdo con la asociación automovilística AAA, mientras que en septiembre los combustibles aumentaron 9.1 por ciento.

Un estratega republicano lo resumió en ese análisis de Reuters: "No se pueden esconder los precios de la gasolina. Literalmente, cada trayecto al trabajo es un recordatorio", dijo Jacob Perry, y su colega John Feehery coincidió: "No creo que a la gente le importe tanto Irán. Creo que les importan los precios de la gasolina".

La inflación y la asequibilidad completaron ese cuadro, como lo describió Warren Petersen, presidente del Senado de Arizona, según medios estadunidenses: "El tema principal fue la asequibilidad". Trump ganó en 2024 con la promesa de bajar los precios, según informó AFP, y ahora enfrenta un electorado que responsabiliza a sus políticas.

JD Vance atribuyó la derrota republicana a la guerra en Irán. Foto: AFP.

La guerra también pesó por sí misma, pues cerca de 6 de cada 10 votantes dijeron que Estados Unidos tomó una decisión equivocada al atacar a Irán y alrededor de un tercio la calificó como un factor crucial en su voto, mientras que Trump había prometido que el conflicto duraría de cuatro a cinco semanas y, según medios estadunidenses, ya va en su octavo mes.

Apoyo a Israel entra al debate republicano

En el frente de Israel, Trump anunció el martes que acordó con el primer ministro Benjamin Netanyahu poner fin a la ayuda anual en seguridad, aunque no quedó claro de inmediato si tiene autoridad legal para detener esos miles de millones de dólares, y Vance no precisó qué cambios en la relación con Israel reclaman los votantes.

Del lado demócrata, el cambio ya estaba en marcha, pues en septiembre 46 de los 47 miembros del grupo demócrata del Senado votaron por exigir al gobierno de Trump un informe sobre la violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, una medida que los republicanos bloquearon.

El senador demócrata Chris Van Hollen, quien ha liderado los intentos de condicionar la ayuda por derechos humanos, planteó la postura de su partido:

El apoyo de Trump hacia Israel, que continúa cometiendo genocidio en Gaza, ha provocado rechazo entre los votantes. AFP

"No debería haber una excepción para Israel", dijo, mientras las encuestas muestran que los votantes jóvenes, incluidos algunos republicanos, consideran que el país apoya demasiado a Israel.

El rechazo a Israel crece entre los estadunidenses y se refleja ya en las encuestas más recientes. Según el Pew Research Center, 60 por ciento de los adultos tiene una opinión desfavorable de Israel, 20 puntos más que en 2022, y cerca de la mitad la considera “muy desfavorable”.

Entre los demócratas la cifra ronda 80 por ciento y entre los republicanos, 40 por ciento. Gallup halló en febrero que 41 por ciento simpatiza más con los palestinos y 36 por ciento con los israelíes, frente a 54 y 31 por ciento antes de octubre de 2023.

En julio, una encuesta del centro NORC, realizada con una agencia de noticias, encontró que cerca de un tercio de los adultos estadunidenses dice que Israel cometió genocidio en Gaza, incluidos cerca de la mitad de los demócratas y 13 por ciento de los republicanos, y que 58 por ciento de los demócratas cree que Estados Unidos apoya demasiado a Israel, frente a 45 por ciento en enero de 2024.

Trump, en cambio, ha respaldado de forma explícita al primer ministro Benjamin Netanyahu. En marzo, días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán, presionó de nuevo al presidente israelí, Isaac Herzog, para que indulte a Netanyahu en su juicio por corrupción, un proceso que Trump ha llamado “ridícula caza de brujas”:

La derrota de los republicanos en las elecciones intermedias se interpreta como un voto de castigo al gobierno de Trump. REUTERS

Todos los días hablo con Bibi sobre la guerra. Quiero que se concentre en la guerra y no en el caso judicial”, dijo Trump.

Los demócratas no asumirán el control hasta enero, cuando tomen posesión los nuevos legisladores, y el Congreso republicano actual seguirá en funciones hasta entonces. Mientras tanto, el representante Robert Garcia, quien presidirá el Comité de Supervisión de la Cámara, ya advirtió a los republicanos y a la familia Trump: “Busquen un abogado”.