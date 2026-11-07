Dos buques petroleros se incendian en el estrecho de Ormuz

Dos navíos petroleros se incendiaron en el estrecho de Ormuz después de chocar con minas cuando transitaban por rutas no autorizadas por Irán, informó la agencia oficial iraní de noticias IRNA.

La misma agencia reportó sonidos similares a explosiones la noche del sábado a domingo en la isla de Qeshm, recientemente bombardeada por Estados Unidos, así como en Sirik, Yask y Bandar Abás, en el sur del país, sin mencionar la causa de las detonaciones.

Qué dijo Irán sobre los petroleros

Según IRNA, los buques se encuentran en llamas:

"Dos petroleros que infringían la normativa, uno en la parte oriental del estrecho de Ormuz y el otro en el propio estrecho, se incendiaron y actualmente están completamente arrasados por violentas llamas tras chocar con minas navales mientras intentaban cruzar por vías no autorizadas", informó IRNA.

La agencia, que no precisó el nombre ni la nacionalidad de los navíos, señaló que los dos buques habían desactivado sus sistemas de navegación y posicionamiento.

Teherán ha realizado numerosos anuncios de este tipo en las últimas semanas, pese a que Washington asegura que desactivó en gran parte las minas de esta crucial vía marítima.

Irán reivindica el control del estrecho, por donde transitaba 20 por ciento de la producción mundial de hidrocarburos antes de la guerra, desatada el 28 de febrero con los bombardeos estadunidenses e israelíes contra Irán. También ataca regularmente los navíos que intentan cruzar la vía sin su autorización, bordeando la costa de Ormuz.

En respuesta, Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes y escolta a los petroleros a lo largo de la ruta, en momentos en que las negociaciones entre los dos países están en punto muerto.

Ormuz, entre minas y negociaciones

Al menos 11 buques fueron atacados en el estrecho y sus alrededores durante la semana que terminó el 6 de noviembre, tres de ellos se hundieron, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO. Su informe semanal contabilizó 170 tránsitos de salida y 155 de entrada, cerca de 65 por ciento menos que antes del conflicto.

El jueves, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que un gran petrolero chocó con una mina, y Teherán habló de cinco petroleros dañados, sin verificación independiente, según Al Jazeera.

Dos proyectiles impactaron en Qeshm el viernes por la noche. El presidente Donald Trump los calificó de "ataques menores".

El canciller iraní, Abbas Araghchi, dijo haber hablado con 12 cancilleres en 48 horas y expuso siete exigencias para reabrir Ormuz. Funcionarios del Pentágono dijeron al New York Times el miércoles que las fuerzas estadunidenses están preparadas para reanudar operaciones de combate a gran escala.