Pentágono desclasifica informe sobre criaturas y luces extrañas en un rancho de Utah

El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó el 23 de octubre un informe que documenta testimonios sobre criaturas bípedas "tipo perro" o "lobo", de casi dos metros de altura, además de orbes de luz y otros fenómenos anómalos cerca de un rancho en el estado de Utah.

El documento fue elaborado por una empresa contratista del gobierno estadunidense y forma parte de la séptima tanda de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) que difunde el Pentágono, según el propio departamento.

Qué encontraron los investigadores en Fort Duchesne

El informe detalla dos visitas de un equipo de cuatro personas a la zona de Fort Duchesne en marzo y abril de 2010. Los investigadores buscaban evidencia de criaturas y luces, entrevistaban a los habitantes y colocaban cámaras en el rancho y sus alrededores, aunque el nombre de la propiedad aparece tachado en casi todo el texto.

Para el 7 de mayo de ese año habían entrevistado a más de 25 personas, entre ellas policías, nativos, rancheros y miembros de la Iglesia mormona. Once testigos describieron de forma independiente a la criatura bípeda, además de los orbes de luz. Los relatos abarcan unos 20 años.

Otros testimonios mencionan criaturas peludas pequeñas, aves prehistóricas, "gente pequeña" y un gusano enorme. Los investigadores fotografiaron huellas en la nieve que parecen atravesar una cerca.

Se fotografiaron huellas en la nieve que parecen atravesar una cerca. U.S. Department of War

Un residente dijo que sus perros persiguieron a una criatura sobrenatural. El análisis de pelo identificó las muestras como de perro doméstico y mapache, según el informe.

El documento también recoge señales electromagnéticas anómalas y planes que incluían cámaras, plantas como biosensores y juegos para intentar comunicación.

Un archivo con más de 470 documentos

El informe fue elaborado en el marco del Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas (AAWSAP), que funcionó de 2008 a 2012 con contratistas como Bigelow Aerospace Advanced Space Studies. Los documentos forman parte de la séptima tanda de PURSUE, una iniciativa interinstitucional que encabeza el Pentágono.

Esta entrega suma 28 archivos y eleva a 478 los documentos difundidos desde la primera tanda, del 8 de mayo de 2026. Además del informe de Utah, incluye papeles administrativos del AAWSAP y un memorando de 1963 sobre la recuperación de material espacial extranjero.

La tanda incluye también un memorando de tres páginas de la oficina AARO sobre un objeto negro y triangular que dos agentes federales vieron en 2026 en un sitio de seguridad nacional del oeste del país. El documento lo considera digno de mayor investigación, pero no identifica el objeto.

Las descripciones se presentan como declaraciones de testigos, sin conclusiones definitivas. El Pentágono aclara el alcance de los archivos:

"Casos sin resolver", dijo el Departamento de Guerra, que sostiene que el gobierno no puede "hacer una determinación definitiva sobre la naturaleza de los fenómenos observados".

El departamento también aseguró que las partes tachadas protegen a los testigos y a sitios sensibles, y que no ocultan información sobre la naturaleza o existencia de los encuentros reportados.