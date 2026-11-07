El Papa León XIV denuncia la muerte de niños en el barrio más violento de Uruguay

El Papa León XIV alzó la voz este sábado por los niños asesinados en Uruguay al visitar Casavalle, un barrio humilde de Montevideo y el más inseguro del país, donde los vecinos denuncian a diario tiroteos vinculados al tráfico de drogas y donde hay menores que dejan de ir a la escuela por miedo a no volver a casa.

León XIV llegó en coche al barrio y caminó por sus calles en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, en el segundo día de una intensa gira de 12 días por Sudamérica, tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón. Una multitud de vecinos lo vitoreaba a su paso.

El mensaje del Papa por los niños

Ante los vecinos, en un escenario al aire libre junto a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el jefe de mil 400 millones de católicos habló de los menores que viven con miedo:

No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver", dijo León XIV.

El Papa sostuvo que la conciencia no puede callar ante una madre sin medios para alimentar a sus hijos y reclamó un futuro digno para los menores del país:

"Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles", afirmó el Papa.

Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida", sentenció León XIV, quien bendijo una docena de nuevas viviendas populares en Casavalle financiadas por la Iglesia católica.

El Papa advirtió sobre la deshumanización provocada por la inteligencia artificial. REUTERS

Violencia y pobreza en Uruguay

La tasa de homicidios en Casavalle y sus barrios aledaños es de 41.7 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales, cuatro veces la nacional. La cifra obedece a ataques entre bandas armadas del narcotráfico.

La violencia se ha disparado en los últimos años en Uruguay, que adquirió un nuevo rol en el tránsito de cocaína hacia el norte y fue considerado tradicionalmente una de las naciones más seguras y prósperas de la región. Según UNICEF, cuatro de cada 10 niños uruguayos viven hoy en la pobreza.

Los vecinos aseguran que la violencia es cotidiana. Claudia, una enfermera de 33 años que no quiso dar su apellido por temor, contó a la AFP cómo cambia el barrio:

Ver homicidios ahí en tu puerta es tremendo. Enfrente de mi casa vino una moto y acribillaron a alguien, no sabes qué hacer cuando tus hijos ven un cuerpo tirado", relató Claudia.

Los vecinos esperan que la visita del Papa, de una hora, cambie las cosas para mejor, pero algunos dudan de que dure.

En 62 años de vida nunca había visto estas veredas limpias y la cantidad de seguridad que hay. El barrio se tranquilizó", dijo Mario Tabárez, dueño de un taller de pintura ubicado a dos cuadras de la parroquia.

Más tarde, en la Universidad Católica de Uruguay, el Papa advirtió sobre la deshumanización que puede provocar la inteligencia artificial y pidió a escuelas y universidades un uso sabio de esa tecnología, con la persona antes que el algoritmo. Más temprano, en Paysandú, celebró la primera misa de su gira y llamó a construir puentes.

El Papa liderará esta noche una vigilia de oración para 60 mil personas en el Estadio Centenario. El domingo viajará a la ciudad uruguaya de Florida y luego a Argentina, la patria de su predecesor, Francisco.