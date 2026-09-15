Japón le canta Cielito Lindo a México por su Independencia | VIDEO

La Embajada de Japón en México felicitó al país por el Día de la Independencia con un video en el que el embajador Kozo Honsei invitó a sus seguidores a cantar Cielito lindo en japonés y en español.

El mensaje se publicó en la cuenta oficial de X de la embajada con motivo del aniversario 216 de la Independencia y las celebraciones por el Grito.

La elección de la canción buscó vincular el saludo diplomático con una obra que ocupa un lugar permanente en la identidad mexicana.

La Embajada de Japón invitó a los mexicanos a cantar junto a su personal. Especial.

El embajador que cantó Cielito Lindo vestido de mariachi

En el video, Honsei aparece vestido con una guayabera blanca y un sombrero mientras interpreta la tradicional canción mexicana junto a personal de la sede diplomática.

Hola amigos mexicanos, el día de hoy se festeja gran fiesta nacional de México: el Grito de Independencia en el Zócalo", expresó el embajador al inicio de la grabación.

"Quisiéramos celebrar con todos ustedes con mucha alegría y mucha emoción, y quisiéramos cantar una canción mexicana: Cielito lindo en japonés y en español", añadió Honsei.

Antes de dar paso a la interpretación, el diplomático lanzó una invitación directa a la audiencia.

Quiero que canten ustedes con nosotros", señaló Honsei.

La publicación en redes sociales estuvo acompañada de un texto que buscó despertar la curiosidad de los usuarios.

"¿Has escuchado alguna vez el Cielito Lindo... en japonés?", escribió la embajada junto al video.

El mensaje describió la grabación como una sorpresa para quienes celebraban las fiestas patrias.

"De parte de la Embajada de Japón les tenemos una sorpresa especial para todos en México, esperamos que canten con nosotros", indicó la publicación.

El saludo concluyó con una felicitación por el Día de la Independencia. La embajada deseó a los mexicanos unas felices fiestas patrias.

De Puebla a los estadios: la historia detrás de Cielito Lindo

La canción elegida por la embajada tiene un lugar permanente en las celebraciones mexicanas. Fue compuesta en 1882 por Quirino Mendoza y Cortés, músico originario de Puebla.

La letra alude a la Sierra Morena, una cadena montañosa española. Pese a esa referencia, la obra se relacionó con el mariachi por su forma de interpretación.

Personal de la sede diplomática japonesa acompañó al embajador en el video. Especial.

La pieza circuló primero en reuniones familiares y festejos locales, hasta convertirse en una constante de las celebraciones nacionales.

La Sociedad de Autores y Compositores de México registra el tema como uno de los primeros reconocidos como parte del patrimonio musical del país.

Su coro, "Ay, ay, ay, ay, canta y no llores", ha sido adoptado en eventos deportivos y festivales multiculturales. También se escucha en programas escolares y actos públicos de distintas generaciones.

El tema ha sonado en combates de boxeo como expresión de identidad de los peleadores mexicanos, y ha sido cantado colectivamente en estadios de fútbol. Esas interpretaciones multitudinarias ayudaron a que públicos no hispanohablantes reconocieran la melodía.

En Estados Unidos, la proyección de canciones como esta se apoya también en el Cinco de Mayo, fecha que pasó de recordar la Batalla de Puebla de 1862 a convertirse en una celebración amplia de la cultura y el orgullo latino.